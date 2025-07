L'Ifab studia novità nel regolamento: dall'intervento del VAR per angoli e cartellini ai rigori senza ribattuta

L'Ifab starebbe pensando di ampliare il potere decisione dello strumento tecnologico a disposizione degli arbitri. Possibile novità anche per i rigori

I margini di manovra del VAR per quanto riguarda i possibili interventi della tecnologia in occasione dei calci d'angolo e sui secondi cartellini gialli potrebbero essere rivisti prima dei Mondiali in programma nell'estate del 2026.

Le eventuali modifiche alle regole relative all'impiego del VAR, che si sono già discusse in tempi recenti, dovranno essere approvate durante la riunione annuale dell'Ifab del prossimo marzo.

Qualsiasi modifica al regolamento entrerebbe in vigore dal 1° giugno, in tempo dunque per i Mondiali del 2026 che si disputeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.