L'ex centrocampista spinge Messi a trasferirsi: "È un peccato che il più forte in circolazione non giochi in Premier League, forse il clima non aiuta"

L'articolo continua sottSi riaccende la curiosità attorno a Lionel Messi e alla possibilità – seppur remota – di vederlo in Premier League. Il campione argentino, già leggendario e attualmente in forza all’Inter Miami in MLS, non ha mai giocato nel massimo campionato inglese. Un ex giocatore della Premier, David Dunn, lo ritiene un vero peccato e sogna un suo clamoroso trasferimento prima che sia troppo tardi, nonostante i problemi legati al clima. Nel frattempo, altri investitori americani continuano a puntare forte sul calcio inglese, come già successo con Wrexham e Birmingham. Tuttavia, tutto fa pensare che Messi concluderà la sua carriera negli Stati Uniti.

