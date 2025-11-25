Pubblicità
Marco BaroniGetty Images
Lelio Donato

L'effetto derby è già svanito, Torino sconfitto e contestato: Baroni chiede scusa ai tifosi dopo la disfatta contro il Como

La pesantissima sconfitta casalinga contro il Como fa riesplodere la contestazione dei tifosi al Torino, Marco Baroni chiede scusa e ammette: "Buttato via l'entusiasmo costruito in due mesi".

Dall'entusiasmo per il punto strappato alla Juventus nel derby alla durissima contestazione dei tifosi, è di nuovo notte fonda al Torino.

Troppo pesante, d'altronde, la sconfitta casalinga per 1-5 subita contro il Como lunedì pomeriggio nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A.

Una sconfitta arrivata dopo sei risultati utili consecutivi, ma solo due vittorie, tra cui quella prestigiosa ottenuta contro il Napoli campione d'Italia.

Non abbastanza comunque per evitare l'ennesima contestazione da parte dei tifosi ai quali Baroni ha rivoluto pubblicamente le sue scuse dopo Torino-Como.

  • UNA DISFATTA SENZA ATTENUANTI

    Il Torino che scende in campo contro il Como sognava di rientrare nella parte destra, invece si trova risucchiato ancora nella seconda metà della classifica.

    Tutta colpa di un secondo tempo inspiegabile. I granata, che sono andati sotto già nel primo tempo, l'avevano infatti ripresa prima dell'intervallo grazie al rigore trasformato da Vlasic.

    Poi il crollo col Como che ha segnato ben quattro goal nella ripresa, di cui tre in soli quindici minuti tra il 71' e l'86'.

  • LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI

    Al fischio finale dell'arbitro è così scoppiata la contestazione dei tifosi nei confronti di squadra e soprattutto società.

    Il presidente Urbano Cairo, in realtà, non è mai uscito dal mirino degli ultras granata che gli rimproverano gli scarsi investimenti compiuti negli anni per rinforzare il Torino.

    Un clima che non è migliorato molto neppure durante la serie di risultati positivi della squadra di Baroni e peggiorato nuovamente dopo la disfatta contro il Como.

  • LE SCUSE DI BARONI

    "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, si può perdere ma non cedere così il secondo tempo.La squadra dopo alcuni cambi è uscita dal campo e non deve avvenire. Ho forzato qualche cambio perché ho necessità di tenere 'vivi' tutti ma i segnali che ho avuto non sono stati confortanti. Dopo il 2-1 la squadra si è disunita e ha perso di equilibrio, quando perdiamo di equilibrio si esce dalla partita e questo non deve avvenire. Me ne assumo la responsabilità e dobbiamo lavorare" ha dichiarato Marco Baroni a 'Sky Sport' dopo Torino-Como.

  • LE PAROLE DI CAIRO

    Anche il presidente Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni, annunciando un'imminente visita per parlare alla squadra: "Una partita troppo brutta per essere vera:nel primo tempo abbiamo tenuto bene, poi il secondo è stato incredibile. Sono dispiaciutissimo anche perché avevamo fatto partite di grande livello anche contro Roma, Napoli e Juventus enon è stato il Toro visto nel derby, anche se ci mancavano quattro giocatori non ci sono scusanti. Ora dobbiamo ripartire, in settimana andrò al Filadelfia".

  • DUE CINQUINE E UNA CLASSIFICA PREOCCUPANTE

    Come ammesso da Baroni il Torino visto nel secondo tempo contro il Como sembra essere tornato indietro di mesi.

    Il campionato dei granata, d'altronde, era iniziato praticamente allo stesso modo ovvero con un pesantissimo 5-0 ma in quel caso l'avversario era l'Inter e si giocava a San Siro.

    Ma dopo aver raccolto solo cinque punti nelle prime quattro giornate il Torino sembrava essere ripartito raccogliendone dieci nelle successive sei prima del tracollo col Como.

    I granata attualmente occupano così l'undicesimo posto con 14 punti alla pari della Cremonese e con un margine di sei lunghezze sulla zona retrocessione.

