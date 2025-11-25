L'effetto derby è già svanito, Torino sconfitto e contestato: Baroni chiede scusa ai tifosi dopo la disfatta contro il Como

"Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, si può perdere ma non cedere così il secondo tempo.La squadra dopo alcuni cambi è uscita dal campo e non deve avvenire. Ho forzato qualche cambio perché ho necessità di tenere 'vivi' tutti ma i segnali che ho avuto non sono stati confortanti. Dopo il 2-1 la squadra si è disunita e ha perso di equilibrio, quando perdiamo di equilibrio si esce dalla partita e questo non deve avvenire. Me ne assumo la responsabilità e dobbiamo lavorare" ha dichiarato Marco Baroni a 'Sky Sport' dopo Torino-Como.