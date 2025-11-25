L'effetto derby è già svanito, Torino sconfitto e contestato: Baroni chiede scusa ai tifosi dopo la disfatta contro il Como

Dall'entusiasmo per il punto strappato alla Juventus nel derby alla durissima contestazione dei tifosi, è di nuovo notte fonda al Torino.
Troppo pesante, d'altronde, la sconfitta casalinga per 1-5 subita contro il Como lunedì pomeriggio nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A.
Una sconfitta arrivata dopo sei risultati utili consecutivi, ma solo due vittorie, tra cui quella prestigiosa ottenuta contro il Napoli campione d'Italia.
Non abbastanza comunque per evitare l'ennesima contestazione da parte dei tifosi ai quali Baroni ha rivoluto pubblicamente le sue scuse dopo Torino-Como.