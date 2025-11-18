Pubblicità
Michael Di Chiaro

L'ascesa totale di Koné con la Roma: blindato in estate, è un pilastro di Gasperini

Dopo le voci estive su un possibile passaggio all'Inter, il centrocampista francese è rimasto nella capitale e per il tecnico di Grugliasco rappresenta un tassello imprescindibile.

Tra gli spettatori interessati del derby di Milano ci sarà ovviamente la Roma che, proprio con l'Inter, condivide la vetta del campionato e che, in vista della prima giornata post sosta che vedrà i giallorossi sfidare la Cremonese, sogna l'allungo in solitaria in vetta alla classifica di Serie A.

La squadra di Gian Piero Gasperini è una delle note liete di questa prima parte di stagione e tra gli uomini che stanno emergendo sotto la guida tecnica dell'allenatore di Grugliasco, una menzione speciale la merita Manu Kone.

Il centrocampista francese è infatti uno dei valori aggiunti della formazione capitolina, protagonista assoluta in questo primo segmento di stagione in campionato.

  • ASCESA COMPLETATA

    In questa prima parte di stagione, Koné è senza dubbio uno degli elementi di maggior spicco all'interno dello scacchiere giallorosso. Approdato a Roma nell'estate del 2024 in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni, dal Borussia Mönchengladbach, il centrocampista di origini ivoriane ha dovuto superare un periodo di fisiologico ambientamento, rallentato anche dalle vicissitudini in casa romanista che hanno portato prima all'addio di De Rossi e successivamente a quello di Juric.

    Con l'arrivo di Ranieri al timone capitolino, però, Koné è riuscito a trovare le giuste contromisure e, soprattutto, una continuità di rendimento davvero sopra la media. Forza fisica, sostanza, capacità innata di recuperare palloni e un peso specifico elevatissimo all'interno dell'economia giallorossa. Qualità che, ad un anno di distanza, hanno trovato ancora più vigore sotto le sapienti direttive di Gasperini. L'ascesa di Koné, infatti, è ormai da considerarsi completata e il suo status di top player all'interno del club della capitale è pressoché intoccabile.

  • VICINO ALL'INTER IN ESTATE

    E pensare che le strade della Roma e di Koné sono state sul punto di separarsi in estate. Proprio così perché nel corso dell'ultima sessione di estiva, il centrocampista classe 2001 è stato davvero vicino a lasciare la capitale.

    L'interesse dell'Inter, infatti, era concreto e lo stato maggiore del club nerazzurro era addirittura pronto a mettere sul piatto una proposta vicina ai 40 milioni di euro per ottenere il sì di marca giallorossa. A quel punto, però, è stato decisivo il muro alzato da Gian Piero Gasperini, per nulla intenzionato a perdere colui che nel giro di poche settimane sarebbe diventato il pilastro imprescindibile del suo centrocampo.

  • I NUMERI DI KONE IN STAGIONE

    Kone, come detto, è uno dei punti fermi della Roma di Gian Piero Gasperini. Il dato più indicativo, infatti, è rappresentato dallo score del centrocampista francese in campionato: Koné, infatti, non ha saltato nemmeno un minuto in Serie A, restando in campo per 90 minuti in tutte le partite sin qui disputate. Ecco i suoi numeri complessivi, annoverando nel conteggio anche l'Europa League.

    • 14 presenze
    • 12 volte titolare
    • 0 goal
    • 0 assist
    • 1149 minuti giocati su 1350
