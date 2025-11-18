L'ascesa totale di Koné con la Roma: blindato in estate, è un pilastro di Gasperini

In questa prima parte di stagione, Koné è senza dubbio uno degli elementi di maggior spicco all'interno dello scacchiere giallorosso. Approdato a Roma nell'estate del 2024 in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni, dal Borussia Mönchengladbach, il centrocampista di origini ivoriane ha dovuto superare un periodo di fisiologico ambientamento, rallentato anche dalle vicissitudini in casa romanista che hanno portato prima all'addio di De Rossi e successivamente a quello di Juric.

Con l'arrivo di Ranieri al timone capitolino, però, Koné è riuscito a trovare le giuste contromisure e, soprattutto, una continuità di rendimento davvero sopra la media. Forza fisica, sostanza, capacità innata di recuperare palloni e un peso specifico elevatissimo all'interno dell'economia giallorossa. Qualità che, ad un anno di distanza, hanno trovato ancora più vigore sotto le sapienti direttive di Gasperini. L'ascesa di Koné, infatti, è ormai da considerarsi completata e il suo status di top player all'interno del club della capitale è pressoché intoccabile.