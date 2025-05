L’Arsenal non può più sbagliare: rosa corta e assenza di un bomber, servirà un mercato mirato

L’Arsenal si sta già muovendo in sede i calciomercato, ma non nel modo in cui molti avrebbero immaginato.

La stagione 2024-25 dell'Arsenal è finita. Mancano ancora due partite da giocare, ma sono irrilevanti e solo un crollo epocale potrebbe tradursi in quello che sarebbe un clamoros fallimento. Un altro anno senza trofei per i Gunners, che la scorsa settimana sono stati eliminati dalla Champions League in semifinale dal Paris Saint-Germain. Nonostante siano in molti a sostenere che Mikel Arteta sia sotto pressionee, la realtà è ben diversa, e per i suoi dirigenti la sua posizione non è assolutamente in bilico. Ha ricostruito questa squadra a sua immagine e somiglianza e la sua panchina va considerata più salda che mai. Ci sono ancora alcune domande alle quali il suo Arsenal deve dare delle risposte. Riuscirà a fare il grande salto e a diventare una squadra capace di vincere? Questo anno negativo, nonostante i significativi miglioramenti in campo europeo, ha rappresentato un caso isolato o l'inizio di un nuovo percorso? Cosa servirà per colmare il divario? Arteta sembra aver capito in cosa la squadra va migliorata, i primi segnali suggeriscono, tuttavia, che potrebbe essere stata presa una direzione sbagliata.