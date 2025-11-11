L'annuncio di Zidane: "Tornerò ad allenare molto presto", quali sono le opzioni per il suo futuro

Il periodo di inattività di Zinedine Zidane potrebbe essere ormai vicino alla conclusione. Dopo l’addio al Real Madrid al termine della stagione 2020/2021, il tecnico francese è rimasto lontano dai campi, in attesa dell’occasione giusta.
Nel corso degli ultimi anni si è spesso parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus, club con cui ha brillato da giocatore, anche se dalle parti bianconere non è mai arrivata una reale conferma di contatti concreti.
Ora però Zidane ha lanciato un segnale chiaro sul proprio futuro: il suo ritorno in panchina sembra ormai imminente.