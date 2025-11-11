Pubblicità
Zinedine Zidane 2024getty
Michael Di Chiaro

L'annuncio di Zidane: "Tornerò ad allenare molto presto", quali sono le opzioni per il suo futuro

L'ex fuoriclasse nonché ex allenatore del Real Madrid ha confermato di essere pronto a tornare in panchina.

Il periodo di inattività di Zinedine Zidane potrebbe essere ormai vicino alla conclusione. Dopo l’addio al Real Madrid al termine della stagione 2020/2021, il tecnico francese è rimasto lontano dai campi, in attesa dell’occasione giusta.

Nel corso degli ultimi anni si è spesso parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus, club con cui ha brillato da giocatore, anche se dalle parti bianconere non è mai arrivata una reale conferma di contatti concreti.

Ora però Zidane ha lanciato un segnale chiaro sul proprio futuro: il suo ritorno in panchina sembra ormai imminente.

  • L'ANNUNCIO DI ZIDANE

    Zidane, come riportato da Fabrizio Romano, alla domanda sulla possibilità di allenare una nuova squadra ha risposto: "Succederà presto, molto presto".

    E' la prima volta che l'ex fuoriclasse francese si espone in maniera così chiara e netta sul proprio futuro sportivo.


  • DOVE PUO ANDARE ZIDANE

    Nel corso degli ultimi anni sono state diverse le indiscrezioni relative al futuro di Zidane, tra cui un suggestivo approdo sulla panchina della Juventus, dove ha giocato dal 1996 al 2001, ma che a conti fatti non si è mai concretizzato.

    La soluzione più verosimile, ad oggi, è che 'Zizou' prenda il posto di Didier Deschamps in qualità di commissario tecnico della Francia dopo i Mondiali del 2026 che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti.

  • LA CARRIERA DI ZIDANE DA ALLENATORE

    Zidane ha allenato solamente il Real Madrid da quando ha avviato il proprio percorso in panchina. Dopo aver guidato da la 'Castilla' (formazione B dei Blancos), 'Zizou' eredita la panchina della prima squadra a gennaio del 2016 subentrando dopo l'esonero di Rafa Benitez.

    Zidane rimane alla guida del Real fino al termine della stagione 2017/2018, prima di farvi ritorno a marzo del 2019 per restare al timone delle Merengues fino alla conclusione dell'annata 2020/21. Di seguito ecco il suo palmares.

    • 3 Champions League
    • 2 Liga
    • 2 Mondiali per Club
    • 2 Supercoppe europee
    • 2 Supercoppe di Spagna

  • DA QUANTO NON ALLENA ZIDANE?

    Zidane non siede in panchina ormai da quattro anni.

    La sua ultima stagione da allenatore è stata la 2020/21, ovviamente alla guida del Real Madrid, ossia l'unica squadra allenata sin qui in carriera e con la quale ha vinto tutto in Spagna, in Europa e nel mondo.

