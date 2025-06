L’Al Nassr alla ricerca del sostituto di Pioli: tra i profili valutati, si fa largo quello di Jorge Jesus

C. Ronaldo

Potrebbe essere l’ex allenatore dell’Al Hilal, Jorge Jesus, a raccogliere l’eredità di Pioli all’Al Nassr: ha già trionfato in Saudi Pro League.

Si è chiusa dopo una sola stagione l’avventura di Stefano Pioli alla guida dell’Al Nassr.

Approdato in Saudi Pro League lo scorso settembre, per sostituire l’esonerato Luis Castro, il tecnico italiano si appresta a fare ritorno in Italia, dove ad attenderlo c’è la Fiorentina.

Pioli saluta così dopo un terzo posto, lasciando al club di Riad l’incombenza di trovare un allenatore al quale affidare un nuovo ciclo.

Tra i nomi che sono stati accostati negli ultimi giorni all’Al Nassr, quello più vicino alla panchina è oggi Jorge Jesus.