Da Napoli-Barcellona a Barcellona-Napoli: il ritorno al top di Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia, dalle sostituzioni con Barça e Cagliari in avanti, è tornato a fare il Kvara e si presenta a Montjuic in stato di grazia.

Diciassette giorni per ribaltare gli scenari. Khvicha Kvaratskhelia è tornato a fare il Khvicha Kvaratskhelia, mandando messaggi al Barcellona in vista del secondo round di martedì.

Se il doppio cambio nel match d'andata e in Cagliari-Napoli non avevano inaugurato nel migliore dei modi la gestione Calzona, il motore del georgiano ora gira come nei tempi migliori: per informazioni chiedere a Sassuolo, Juventus e Torino, punite da goal e giocate di Kvara.

Il ritorno al top della sua stella, per gli azzurri, alla vigilia di Barcellona-Napoli è la miglior notizia possibile per sperare nell'impresa Champions ed aggrapparsi al talento del 77.