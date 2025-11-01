Pubblicità
Filip Kostic JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Kostic festeggia il compleanno in bellezza: goal ed MVP Cremonese, la Juventus riscopre un jolly prezioso

Nel giorno del suo compleanno, Kostic regala una prestazione da top player e ritrova il goal in Serie A a quasi 1000 giorni di distanza. Al termine della partita viene anche premiato come migliore in campo.

Una giornata speciale sia per la Juventus che per Filip Kostic, che festeggiano il compleanno lo stesso giorno, l’1 novembre.

Grazie alla rete dell’esterno serbo che ha deciso la sfida contro la Cremonese, i tifosi bianconeri hanno potuto celebrare anche la prima vittoria di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus.

Ma Kostic non si è limitato al goal: tanta corsa, cross e occasioni dalla sinistra hanno ricordato la sua migliore versione in Italia, quella vista al debutto nella stagione 2022/23.

  • IN GOAL DOPO MENO DI DUE MINUTI CONTRO LA CREMONESE

    Schierato titolare per la seconda volta consecutive in pochi giorni, Kostic ha risposto subito presente.

    L'esterno serbo ha approfittato di una palla vacante all'interno dell'area di rigore per battere Audero con un mancino potente e angolato.

  • GRANDE PRESTAZIONE NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

    Tornato a segnare in Serie A dopo 958 giorni, Kostic ha scelto un giorno speciale per farlo: il suo compleanno.

    L’esterno serbo, nato l’1 novembre 1992, ha festeggiato così al meglio i suoi 33 anni durante Cremonese-Juventus.

    Ma nel match Kostic non si è limitato al goal: ha corso instancabilmente sulla corsia mancina, servito numerosi cross al centro e svolto un grande lavoro sporco per la squadra.

  • LA JUVENTUS RISCOPRE UN JOLLY IMPORTANTE

    Arrivato a Torino nell’estate 2022 con Massimiliano Allegri in panchina, Kostic - fresco campione d’Europa grazie all’Europa League conquistata con l’Eintracht Francoforte - si è subito rivelato un elemento determinante.

    Nel suo primo anno in bianconero ha messo a referto otto assist in Serie A, preceduto solo dai 10 dell’incontenibile Kvicha Kvaratskhelia, proprio sotto la guida di Spalletti nell’anno dello Scudetto.

    Nel 3-5-2 del neo tecnico bianconero, Kostic ha ritrovato il suo ruolo migliore: correre sulla fascia sinistra senza intralciare i compagni. Il goal segnato contro la Cremonese è stata solo la ciliegina sulla torta di una prestazione convincente e di grande spessore, tanto da essere premiato come l'MVP del match.

  • UNA SOLUZIONE IN PIÙ IN CASO DI NECESSITÀ

    È difficile immaginare che Spalletti possa continuare a lungo con il 3-5-2 visto contro la Cremonese, soprattutto in assenza di Yildiz.

    Ancora più complicato è pensare che i bianconeri possano fare a meno del proprio numero 10, il che fa ipotizzare un possibile cambio di modulo.

    Tuttavia, la prestazione di Kostic offre al tecnico toscano interessanti alternative: in caso di necessità, può sfruttare l’esterno serbo sulla fascia sinistra e Cambiaso sul lato opposto senza stravolgere l’equilibrio della squadra.

