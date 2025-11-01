Kostic festeggia il compleanno in bellezza: goal ed MVP Cremonese, la Juventus riscopre un jolly prezioso

Una giornata speciale sia per la Juventus che per Filip Kostic, che festeggiano il compleanno lo stesso giorno, l’1 novembre.

Grazie alla rete dell’esterno serbo che ha deciso la sfida contro la Cremonese, i tifosi bianconeri hanno potuto celebrare anche la prima vittoria di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus.

Ma Kostic non si è limitato al goal: tanta corsa, cross e occasioni dalla sinistra hanno ricordato la sua migliore versione in Italia, quella vista al debutto nella stagione 2022/23.