Koopmeiners può cambiare ancora ruolo nella Juventus di Spalletti: l'idea del tecnico nel futuro 4-3-3

Come detto, Spalletti, avendo avuto pochissimi allenamenti ed essendo arrivato quando i bianconeri dovevano affrontare tre impegni nel giro di una settimana, ha deciso di non stravolgere immediatamente la Juventus, aggiungendo sì qualche cosa, come si è visto, ma più nelle richieste che nello schieramento tattico, rimasto con la difesa a tre, come con Igor Tudor.

L'allenatore toscano però ha fatto capire come sia nei pensieri un nuovo abito per questa squadra, ovvero il passaggio alla difesa a quattro e ad un probabile 4-3-3. Soluzione che non è da scartare possa essere intrapresa già nella prossima gara contro la Fiorentina; se non sarà così, sarebbe solo questione di tempo e di prove da fare alla Continassa per preparare i giocatori.