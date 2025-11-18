Koopmeiners può cambiare ancora ruolo nella Juventus di Spalletti: l'idea del tecnico nel futuro 4-3-3

Ormai non sembra esserci limiti alla metamorfosi di Teun Koopmeiners. Luciano Spalletti fino ad ora è entrato in punta di piedi nella Juventus, seguendo tatticamente quanto si era visto già in precedenza; l'unica mossa sorprendente e innovativa ha riguardato proprio l'olandese.
All'esordio sulla panchina bianconera, il tecnico lo ha schierato a sorpresa in difesa, sul centro sinistra del reparto a tre. Scelta che è risultata efficace e che infatti è stata confermata poi anche nelle gare successive con Sporting Lisbona e Torino.
Ma attenzione a quello che potrà succedere già dalle prossime partite perché la Juventus di Spalletti è pronta a cambiare davvero volto con ancora Koopmeienrs come ago della bilancia.