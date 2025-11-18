Pubblicità
Andrea Ajello

Koopmeiners può cambiare ancora ruolo nella Juventus di Spalletti: l'idea del tecnico nel futuro 4-3-3

Prosegue la trasformazione di Teun Koopmeiners, reinventato da Spalletti in difesa: l'olandese potrebbe essere schierato addirittura come uno dei due difensori centrali.

Ormai non sembra esserci limiti alla metamorfosi di Teun Koopmeiners. Luciano Spalletti fino ad ora è entrato in punta di piedi nella Juventus, seguendo tatticamente quanto si era visto già in precedenza; l'unica mossa sorprendente e innovativa ha riguardato proprio l'olandese. 

All'esordio sulla panchina bianconera, il tecnico lo ha schierato a sorpresa in difesa, sul centro sinistra del reparto a tre. Scelta che è risultata efficace e che infatti è stata confermata poi anche nelle gare successive con Sporting Lisbona e Torino.

Ma attenzione a quello che potrà succedere già dalle prossime partite perché la Juventus di Spalletti è pronta a cambiare davvero volto con ancora Koopmeienrs come ago della bilancia. 

  • JUVENTUS VERSO IL 4-3-3

    Come detto, Spalletti, avendo avuto pochissimi allenamenti ed essendo arrivato quando i bianconeri dovevano affrontare tre impegni nel giro di una settimana, ha deciso di non stravolgere immediatamente la Juventus, aggiungendo sì qualche cosa, come si è visto, ma più nelle richieste che nello schieramento tattico, rimasto con la difesa a tre, come con Igor Tudor. 

    L'allenatore toscano però ha fatto capire come sia nei pensieri un nuovo abito per questa squadra, ovvero il passaggio alla difesa a quattro e ad un probabile 4-3-3. Soluzione che non è da scartare possa essere intrapresa già nella prossima gara contro la Fiorentina; se non sarà così, sarebbe solo questione di tempo e di prove da fare alla Continassa per preparare i giocatori. 

  • KOOPMEINERS DIFENSORE CENTRALE: L'DEA

    Il passaggio al 4-3-3 avrebbe un impatto su molti giocatori, compreso Koopmeiners, che sarebbe nuovamente chiamato a ricoprire una posizione diversa e di conseguenza anche compiti differenti.

    L'ex Atalanta però, potrebbe non tornare a centrocampo ma rimanere in difesa, questa volta però come centrale di difesa e non braccetto di sinistra. Sarebbe un nuovo test per Koopmeiners, che però ha dimostrato di mettersi a completa disposizione di Spalletti. In attesa di Gleison Bremer, che non rientrerà prima di dicembre, al suo fianco giocherebbe uno tra Gatti, Kalulu e Kelly, quest'ultimo pronto a rientrare in campo dopo l'infortunio. Un'idea del tecnico che in questi giorni farà tutte le valutazioni necessarie, prendendo in considerazione i pro e i contro. 

  • LE ALTERNATIVE PER KOOPMEINERS

    Koopmeiners come difensore centrale non è però certo l'unica soluzione che ha a disposizione Spalletti per far giocare l'olandese quando la Juventus cambierà modulo. 

    Ovviamente c'è la possibilità che Koopmeiners torni a centrocampo come mezzala, in un reparto in cui sicuramente manca un po' di qualità ai bianconeri. Ma attenzione anche all'opzione di Koopmeiners terzino sinistro, in una posizione in cui avrebbe compiti più simili a quelli che ha avuto nelle ultime gare, ovvero di spingere avanzando palla al piede. Di certo non sorprenderebbe considerando le mosse di Spalletti da quando è arrivato. 

  • LA JUVENTUS CON IL 4-3-3: COME GIOCHEREBBE

    Immaginando una Juventus che si schieri con il 4-3-3, come Spalletti ha in mente di fare per il futuro, ecco le possibili versioni dei bianconeri a seconda del ruolo in cui sarà impiegato Koopmeiners e considerando l'assenza di Bremer. 

    Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao, Vlahovic, Yildiz. 

    Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu (Gatti), Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao, Vlahovic, Yildiz.

    Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, Vlahovic, Yildiz. 

