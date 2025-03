Kings League Germania, arriva l'ennesimo campionato: al via ad aprile, ci sarà anche Schweinsteiger

Dopo gli annunci della Kings League francese e brasiliana, la competizione sbarca anche in Germania con Schweinsteiger, Salihamidzic e Gotze.

Pian piano, la Kings League si sta prendendo tutto il mondo. Dopo il torneo spagnolo e messicano, dopo il Mondiale per club e nazioni, da febbraio è sbarcata anche in Italia. Ma non solo. Annunciati i tornei in Francia e Brasile, ora il format creato da Gerard Piqué sbarca anche in Germania.

Nuova nazione sbloccata per la Kings League, che prenderà il via in Germania il prossimo 12 aprile. A presiedere il torneo tedesco del prossimo mese ci sarà Bastian Schweinsteiger, leggenda del Bayern Monaco coinvolto nel progetto di calcio a sette divenuto oramai fenomeno globale.

"Il calcio è in continua evoluzione e la Kings League porta una svolta fresca ed entusiasmante" ha detto Schweinsteiger, ritiratosi dal mondo del calcio nel 2019 dopo aver chiuso la carriera con i Chicago Fire. "Sono orgoglioso di rappresentare la Kings League in Germania".