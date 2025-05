Kevin De Bruyne al Napoli, i legali del giocatore in arrivo: quando si può chiudere l'operazione

Il grande colpo del Napoli è sempre più vicino: l'operazione De Bruyne è alla fase finale. Cosa manca per la chiusura.

Non si ferma la festa del Napoli dopo la vittoria dello scudetto e ad alimentare il grandissimo entusiasmo di questi giorni c'è anche un grande acquisto che si sta concretizzando, ovvero quello di Kevin De Bruyne.

Già nelle scorse ore, Aurelio De Laurentiis, presidente del club, aveva rilasciato dichiarazioni inequivocabili su quanto effettivamente il giocatore belga fosse vicino ad arrivare e ora ci sono ulteriori novità in merito.

Si starebbero muovendo infatti i legali del giocatore, segnale di come la trattativa sia in stato avanzato e in dirittura d'arrivo.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco le tempistiche con cui si potrebbe chiudere l'operazione e i dettagli sull'accordo tra De Bruyne e il Napoli.