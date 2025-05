La Premier non vuole perdere De Bruyne: forma ritrovata e motivazioni, perché può essere il colpo giusto per il Napoli

Tante opzioni per De Bruyne dopo il Manchester City: perché può fare ancora la differenza ad alto livello .

Quando un calciatore lascia il club in cui ha giocato per gran parte della sua carriera e dove ha trascorso gli anni migliori, ha all'incirca tre strade da percorrere. La prima è quella di fare ciò che hanno fatto Ryan Giggs, Paul Scholes, Jamie Carragher e Gerard Piqué, tra molti altri, e ritirarsi completamente dal calcio, assicurandosi di non tradire mai i tifosi con cui ha costruito un legame così forte.

La seconda strada, la più comune, è quella di continuare a giocare ma trasferirsi all'estero, idealmente in un campionato dove poter prendere le cose con calma e dove è improbabile incontrare di nuovo la propria squadra del cuore. Steven Gerrard, Xavi Hernandez e Andres Iniesta hanno seguito questa strada, lasciando il calcio da leggende ma vivendo ancora un po' di avventura alla fine della loro carriera, ormai lontani dal loro apice.

Poi c'è la terza strada, la meno battuta e la più controversa: trasferirsi in una delle squadre rivali, battere il proprio ex club in un titolo importante e far loro rimpiangere per sempre di averti lasciato andare. Luis Figo e Sol Campbell sono gli esempi più famosi, anche se entrambi hanno deciso unilateralmente di andarsene, bruciando la loro reputazione con le loro ex squadre. Ma che dire di quei giocatori che non hanno avuto voce in capitolo nella decisione di lasciare il loro club e si sono sentiti profondamente offesi per essere stati praticamente cacciati, senza alcun ringraziamento per tutto quello che avevano dato?

È un dilemma che Kevin De Bruyne sta attualmente valutando mentre riflette sulla sua prossima mossa dopo essere stato costretto a lasciare il Manchester City. Inizialmente si pensava che avrebbe scelto la seconda opzione e avrebbe concluso la sua carriera tranquillamente in MLS, con Inter Miami, San Diego FC e Chicago Fire come possibili destinazioni. Ma c'è una possibilità sempre più concreta che rimanga non solo in Europa, con il Napoli che è una delle destinazioni possibili, ma anche in Premier League.

Secondo alcune indiscrezioni, il Liverpool avrebbe già contattato il calciatore belga per discutere un contratto. E considerando le sue recenti prestazioni da fuoriclasse, molti altri club dovrebbero mettersi in fila per cercare di convincerlo a prolungare la sua permanenza nel miglior campionato del mondo...