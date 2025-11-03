Karl Etta Eyong, la nuova stella camerunese del Levante che sogna di seguire le orme di Eto’o: in Liga piace a Real Madrid e Barcellona

Il calcio sa sorprendere, e Etta Eyong ne è la prova vivente. Tre anni dopo quelle foto, il ragazzo è seguito dai principali club del mondo — incluso proprio il Barcellona.

L’ammirazione per i blaugrana non stupisce. A Douala è nato Samuel Eto’o, leggenda del Camerun e idolo eterno. “Ora che sono un attaccante, mi ispiro a Didier Drogba e a Samuel Eto’o,” ha raccontato a Canal+.

Curiosamente, non è sempre stato una punta. “Nel mio ultimo anno al Villarreal c’era un problema d’infortuni in attacco,” ricorda. “L’allenatore mi chiese: ‘Puoi giocare da centravanti?’ Risposi: ‘Certo, nessun problema’.”

Prima di allora, era un centrocampista, appassionato di Yaya Touré, di cui ammirava la forza fisica e la capacità di progredire palla al piede.