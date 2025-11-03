Pubblicità
Pubblicità
Etta EyongGOAL

Karl Etta Eyong, la nuova stella camerunese del Levante che sogna di seguire le orme di Eto’o: in Liga piace a Real Madrid e Barcellona

Solo tre anni fa era ancora un calciatore dilettante in Camerun, ma da allora ha vissuto una trasformazione incredibile, che lo ha portato ad avere oggi il mondo ai suoi piedi: per la rubrica Hidden Gems FC, ripercorriamo da vicino la storia di uno dei talenti più sorprendenti del calcio mondiale.

Pubblicità

Nella classifica marcatori della Liga spagnola compare un nome che, fino a poco tempo fa, pochi avrebbero riconosciuto: Karl Etta Eyong

Solo tre anni fa giocava ancora nei campi polverosi del Camerun, oggi è diventato uno degli attaccanti più richiesti del mondo.

  • DALLA SABBIA DI DOUALA ALL'EUROPA

    Da qualche parte, su un campo di Douala, in Camerun, Karl Etta Eyong è in posa per uno scatto fotografico. Le braccia coperte di sabbia, la maglia ormai irriconoscibile dal bianco. 

    Sorride, come sempre. Con le mani forma un cuore: ha appena segnato tre goal. A quel tempo aveva 17 anni e giocava nella squadra giovanile del Galactique FC, un piccolo club del Paese.

    In un’altra foto dello stesso periodo, Etta Eyong alza due dita in segno di pace, lo sguardo fisso nell’obiettivo. Ma il dettaglio che colpisce non è l’espressione: è la maglia del Barcellona che porta sulle spalle. Le strisce rosse e blu, i dettagli dorati e lo swoosh Nike mostrano difetti evidenti di una maglia replica, ma anche un sogno.

    • Pubblicità

  • NEL MITO DI DROGBA, YAYA TOURÉ ED ETO'O

    Il calcio sa sorprendere, e Etta Eyong ne è la prova vivente. Tre anni dopo quelle foto, il ragazzo è seguito dai principali club del mondo — incluso proprio il Barcellona.

    L’ammirazione per i blaugrana non stupisce. A Douala è nato Samuel Eto’o, leggenda del Camerun e idolo eterno. “Ora che sono un attaccante, mi ispiro a Didier Drogba e a Samuel Eto’o,” ha raccontato a Canal+.

    Curiosamente, non è sempre stato una punta. “Nel mio ultimo anno al Villarreal c’era un problema d’infortuni in attacco,” ricorda. “L’allenatore mi chiese: ‘Puoi giocare da centravanti?’ Risposi: ‘Certo, nessun problema’.”

    Prima di allora, era un centrocampista, appassionato di Yaya Touré, di cui ammirava la forza fisica e la capacità di progredire palla al piede.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'ARRIVO IN EUROPA

    A 17 anni, Etta Eyong non aveva mai smesso di sognare il professionismo. Giocando con il Galactique FC, a Yaoundé, venne finalmente notato dagli osservatori del Cadice, lo stesso club che aveva scoperto Toussaint Berenger.

    Accettò la sfida e la sfruttò al massimo. “Sono stato fortunato a essere preso dal Cadice, che mi ha aiutato tanto,” racconta con umiltà. “Non ho mai giocato in prima squadra, ma sono grato a loro per l’opportunità.”

    Il Villarreal intravide subito il suo potenziale e investì 1,5 milioni di euro, inserendolo nella squadra B. Fu lì che avvenne la trasformazione: da centrocampista a bomber.

    In 30 partite con la seconda squadra segnò 19 goal e servì 6 assist, guadagnandosi la promozione in prima squadra.

    All’esordio, il sogno diventò realtà: all’89’ minuto contro il Girona, Etta Eyong segnò di testa il gol vittoria (0-1). Il ragazzo della sabbia di Douala era diventato un marcatore in Liga.

  • L'ESPLOSIONE AL LEVANTE

    Dopo una stagione in continua crescita, il Villarreal - a caccida di liquidità dopo l’acquisto di Mikautadze - decise di cederlo. Il Levante, neopromosso, colse l’occasione e lo acquistò per 3 milioni di euro, mantenendo il Villarreal una percentuale sulla futura rivendita. Un affare d’oro.

    Etta Eyong ha continuato a fare ciò che sa meglio: segnare. Con 5 goal e un assist in 8 partite, si è imposto come uno dei giovani più promettenti del campionato. Nell’ultimo turno di Liga è tornato a far parlare di sé con un rigore sbagliato e una spettacolare rovesciata parata da Ionut Radu, ma che ha fatto esplodere il pubblico del Ciutat de València.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ATTACCANTE MODERNO E COMPLETO

    Fisicamente devastante, Etta Eyong è forte di testa, rapido e intelligente nei movimenti senza palla. Grazie al passato da centrocampista, partecipa con naturalezza anche alla fase difensiva.

    Il direttore tecnico del Levante, Héctor Rodas, ha confermato l’interesse di molti club:

    Ci sono già stati contatti,” ha detto a Las Provincias. “Giocatori come lui sono rari, per qualità e per età. Dobbiamo goderci il momento e sperare che continui così.”

  • NEL MIRINO DI REAL MADRID E BARCELLONA

    Con sei gol in Liga, Etta Eyong ha segnato più di qualsiasi giocatore del Barcellona. Solo un fenomeno come Kylian Mbappé (13 reti) lo precede di misura.

    Proprio contro il Real Madrid, nel match perso 4-1, ha trovato il gol personale e, a fine partita, ha scambiato la maglia con Mbappé.

    Abbiamo parlato un po’. Kylian è una persona molto gentile. Alla fine mi ha detto: ‘Ci vediamo al ritorno!’

    Entrambi condividono le origini camerunesi — i padri di Mbappé e Etta Eyong vengono da Douala.

    Secondo SPORT, il Real Madrid lo sta monitorando, ma sarebbe il Barcellona il club più interessato. Con Lewandowski che il prossimo anno compirà 37 anni, i catalani cercano un erede.

    Il Mundo Deportivo rivela che la dirigenza blaugrana è entusiasta del profilo del giovane attaccante, e con una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, Etta Eyong costerebbe molto meno rispetto al sogno Julián Álvarez.

    La storia, dunque, potrebbe ripetersi: Etta Eyong in maglia blaugrana, proprio come il suo idolo Samuel Eto’o. Solo che, questa volta, la maglia sarebbe autentica.

    Un sogno che quel ragazzo con il sorriso e la maglietta falsa, un giorno, aveva solo osato immaginare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa del Rey
Cieza crest
Cieza
CIE
Levante crest
Levante
LEV