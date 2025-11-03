Karl Etta Eyong, la nuova stella camerunese del Levante che sogna di seguire le orme di Eto’o: in Liga piace a Real Madrid e Barcellona

Con sei gol in Liga, Etta Eyong ha segnato più di qualsiasi giocatore del Barcellona. Solo un fenomeno come Kylian Mbappé (13 reti) lo precede di misura.
Proprio contro il Real Madrid, nel match perso 4-1, ha trovato il gol personale e, a fine partita, ha scambiato la maglia con Mbappé.
“Abbiamo parlato un po’. Kylian è una persona molto gentile. Alla fine mi ha detto: ‘Ci vediamo al ritorno!’”
Entrambi condividono le origini camerunesi — i padri di Mbappé e Etta Eyong vengono da Douala.
Secondo SPORT, il Real Madrid lo sta monitorando, ma sarebbe il Barcellona il club più interessato. Con Lewandowski che il prossimo anno compirà 37 anni, i catalani cercano un erede.
Il Mundo Deportivo rivela che la dirigenza blaugrana è entusiasta del profilo del giovane attaccante, e con una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, Etta Eyong costerebbe molto meno rispetto al sogno Julián Álvarez.
La storia, dunque, potrebbe ripetersi: Etta Eyong in maglia blaugrana, proprio come il suo idolo Samuel Eto’o. Solo che, questa volta, la maglia sarebbe autentica.
Un sogno che quel ragazzo con il sorriso e la maglietta falsa, un giorno, aveva solo osato immaginare.