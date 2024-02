Kanye West porta l'Inter nel nuovo album Vultures 1: c'è anche la Curva Nord nerazzurra

Nell'album in collaborazione con Ty Dolla Sign, la Curva Nord dell'Inter è presente con i suoi cori in due dei quindici pezzi.

In Vultures 1 di Kanye West c'è anche l'Inter. Il nuovo progetto del rapper statunitense in collaborazione con Ty Dolla Sign, joint album da 15 tracce, vede al suo interno anche la Curva Nord nerazzurra.

A sorpresa in due di queste sono infatti stati inseriti i cori del famoso settore di San Siro: la Curva Nord dell'Inter canta all'interno di Vultures 1.

La curva dell’Inter, in particolare, è presente in due delle quindici tracce totali di Vultures 1, terzo album collaborativo nella carriera di Kanye West dopo Watch the Throne con Jay-Z e Kids See Ghosts con Kid Cudi.