Locatelli Juventus Udinese Coppa ItaliaGetty Images
Francesco Schirru

Juventus-Udinese 2-0 pagelle e tabellino: Locatelli si incarica del rigore che chiude la gara, Palma horror

Un goal per tempo, la Juventus si qualifica ai quarti: decisiva l'autorete di Palma, che causa anche il rigore segnato da Locatelli nella ripresa. Per Madama ora una tra Atalanta e Genoa.

La Juventus si qualifica ai quarti di Coppa Italia con il minimo sforzo. Allo Stadium, contro l'Udinese, gli uomini di Spalletti hanno conquistato il passaggio al turno successivo del torneo in virtù dell'autorete di Palma e del rigore di Locatelli.

Partita poco entusiasmante per i due team, con la Juventus in rete al minuto 22: McKennie in area per David, anticipato da Palma nella propria porta. Ben posizionata e sicura di sè, Madama non riesce però a rendersi pericolosa ulteriormente, eccezion fatta per il gran goal annullato allo stesso David al 32', pescato in posizione di fuorigioco.

Al pari del primo tempo, anche la ripresa non offre sussulti. Il primo cambio per le due squadre arriva solamente al 56, forzato: problema al ginocchio per Gatti, sostituito da Locatelli. Un cambio che tiene in apprensione la Juventus, in attesa che il difensore svolga gli esami.

Dall'altra parte Runjaic inserisce Miller e Bravo, senza però riuscire a mettere in difficoltà la retroguardia dei padroni di casa, che al contrario trovano il raddoppio con lo stesso Locatelli, subentrato dieci minuti prima e incaricato del penalty causato dal fallo di Palma, ammonito nell'occasione.

Partita chiusa sul 2-0 e nessuna emozione ulteriore: la Juventus passa il turno, affronterà una tra Atalanta e Genoa.

  • PAGELLE JUVENTUS

    David (voto 6.5) c'è in occasione del vantaggio e segna un gran goal per il raddoppio che viene però annullato: la rete non è arrivata, ma è sempre stato pericoloso. Locatelli (6.5) festeggia al meglio le 200 partite, incaricandondosi del rigore che chiude la gara. McKennie (6.5) è tra i più decisi, continuamente propositivo.

    JUVENTUS (4-4-2): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Gatti 6 (56' Locatelli 6.5), Kelly 6, Cabal 6.5 (74' Joao Mario sv); McKennie 6.5, Koopmeiners 6, Miretti 6 (75' Conceicao sv), Cambiaso 6; Yildiz 6 (83' Zhegrova sv), David 6.5 (74' Openda sv)

  • PAGELLE UDINESE

    Partita sciagurata per Palma (voto 4), che causa l'autorete dell'1-0 e causa il rigore per il raddoppio: si rifarà, ma la sfida dello Stadium è stata terribile. Partita deludente per Zaniolo (5), che arrivava da un grande periodo di forma, Lovric (6) è tra i pochi a salvarsi nella partita di Torino.

    UDINESE (3-5-2): Sava 6; Palma 4 (71' Gueye 6), Solet 5.5 (81' Kristensen sv), Bertola 6; Ehizibue 6, Lovric 6, Zarraga 5.5 (59' Miller 6), Atta 6 (71' Ekkelenkamp 6), Zemura 5; Zaniolo 5.(59' Bravo 6), Buksa 5.5

  • TABELLINO JUVENTUS-UDINESE 2-0

    Marcatori: 23' aut. Palma, 68' Locatelli

    JUVENTUS (4-4-2): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Gatti 6 (56' Locatelli 6.5), Kelly 6, Cabal 6.5 (74' Joao Mario sv); McKennie 6.5, Koopmeiners 6, Miretti 6 (75' Conceicao sv), Cambiaso 6; Yildiz 6 (83' Zhegrova sv), David 6.5 (74' Openda sv). Allenatore: Spalletti

    UDINESE (3-5-2): Sava 6; Palma 4 (71' Gueye 6), Solet 5.5 (81' Kristensen sv), Bertola 6; Ehizibue 6, Lovric 6, Zarraga 5.5 (59' Miller 6), Atta 6 (71' Ekkelenkamp 6), Zemura 5; Zaniolo 5.(59' Bravo 6), Buksa 5.5. Allenatore: Runjaic

    Arbitro: Fourneau

    Ammoniti:

    Espulsi: -

