Juventus-Udinese 2-0 pagelle e tabellino: Locatelli si incarica del rigore che chiude la gara, Palma horror

David (voto 6.5) c'è in occasione del vantaggio e segna un gran goal per il raddoppio che viene però annullato: la rete non è arrivata, ma è sempre stato pericoloso. Locatelli (6.5) festeggia al meglio le 200 partite, incaricandondosi del rigore che chiude la gara. McKennie (6.5) è tra i più decisi, continuamente propositivo.

JUVENTUS (4-4-2): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Gatti 6 (56' Locatelli 6.5), Kelly 6, Cabal 6.5 (74' Joao Mario sv); McKennie 6.5, Koopmeiners 6, Miretti 6 (75' Conceicao sv), Cambiaso 6; Yildiz 6 (83' Zhegrova sv), David 6.5 (74' Openda sv)