Juventus-Torino dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Una città intera si ferma per il derby della Mole. Juventus e Torino si affrontano in occasione della giornata numero 11 del campionato di Serie A.

Reduce dal pareggio in Champions contro lo Sporting, la Juve vuole dare continuità al proprio buon momento in Serie A: i bianconeri vengono infatti da due vittorie di fila contro Udinese e Cremonese. Una doppia affermazione che ha consentito alla squadra di Spalletti di portarsi al sesto posto, ma a 4 punti dalla vetta del torneo.

Di fronte ci sarà il Torino di Baroni (che non sarà in panchina causa squalifica) reduce dal 2-2 interno e in rimonta contro il Pisa. I granata occupano la tredicesima piazza in campionato con 13 punti, cinque in meno dei rivali concittadini.

Tutto su: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.