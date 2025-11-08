Pubblicità
Yildiz JuventusGetty Images
Michael Di Chiaro

Juventus-Torino dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus affronta il Torino nel derby della Mole valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A: ecco dove vederlo in tv e streaming.

Una città intera si ferma per il derby della Mole. Juventus e Torino si affrontano in occasione della giornata numero 11 del campionato di Serie A.

Reduce dal pareggio in Champions contro lo Sporting, la Juve vuole dare continuità al proprio buon momento in Serie A: i bianconeri vengono infatti da due vittorie di fila contro Udinese e Cremonese. Una doppia affermazione che ha consentito alla squadra di Spalletti di portarsi al sesto posto, ma a 4 punti dalla vetta del torneo.

Di fronte ci sarà il Torino di Baroni (che non sarà in panchina causa squalifica) reduce dal 2-2 interno e in rimonta contro il Pisa. I granata occupano la tredicesima piazza in campionato con 13 punti, cinque in meno dei rivali concittadini.

Tutto su Juventus-Torino: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

  • JUVENTUS-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Juventus-Torino

    • Data: sabato 8 novembre 2025

    • Orario: 18.00

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-TORINO

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Simeone. All. Baroni.

  • ORARIO JUVENTUS-TORINO

    Juventus-Torino si giocherà sabato 9 novembre 2025 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

  • DOVE VEDERE JUVENTUS-TORINO IN TV

    DAZN 

    La partita tra Juventus e Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

  • JUVENTUS-TORINO IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    Per vedere Juventus-Torino in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    Il telecronista del derby Juventus-Torino su DAZN sarà Ricky Buscaglia col commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Gli aggiornamenti in tempo reale su Juventus-Torino saranno disponibili sul sito di GOAL, dove si potrà seguire la diretta testualedella partita.

