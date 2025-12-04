Juventus in emergenza, sei assenti per il big match col Napoli al Maradona: Spalletti pensa alla difesa a quattro, chi gioca in attacco

La Juventus si avvicina alla trasferta di Napoli in condizioni di emergenza, con sei giocatori indisponibili e un sistema tattico che Luciano Spalletti è costretto a ripensare in corsa.

Le assenze più pesanti sono quelle di Dusan Vlahovic e Federico Gatti, entrambi sottoposti oggi a intervento chirurgico all’estero, mentre Bremer, Rugani, Pinsoglio e Milik completano un quadro già complicato.

In un momento in cui almeno tre potenziali titolari sono fuori causa, la squadra perde equilibrio e certezze, spingendo l’allenatore verso un cambio tattico necessario e che potrebbe segnare una svolta definitiva.

La sfida del Maradona arriva così nel pieno di una metamorfosi forzata, con il tecnico chiamato a ridisegnare uomini e idee mentre gli infortuni ne condizionano le scelte.