La Juventus è Yildiz dipendente: vince se il turco è protagonista, lo dicono i dati

La Juventus si aggrappa nuovamente a Kenan Yildiz per ottenere una vittoria importante in termini di classifica. Contro il Cagliari, infatti, il talento turco ha siglato una doppietta, quella che ha permesso ai bianconeri di ribaltare rapidamente il vantaggio ospite ad opera di Palestra.

E così, ancora una volta, Madama viene trascinata dal suo giocatore più rappresentativo, in grado di tenerla per mano nei momenti più difficili.

Non è stata certo una Juventus entusiasmante quella che ha battuto il Cagliari, riuscita però a rimanere continua in termini di risultati dopo il successo di Bodø e i precedenti quattro match positivi in campionato (due vittorie e due pareggi prima di affrontare il team isolano). Per ora il team di Spalletti non convince, ma i tre punti sono ciò che risulta essere più importante in questa fase di enormi dubbi. Tre punti, che fanno rima con Yildiz.

Statistiche e dati non mentono, la Juventus riesce a vincere solamente (praticamente sempre) quando Yildiz ha modo di segnare o fornire assist. Uno scenario preoccupante per una squadra che vorrebbe lottare seriamente in Champions e in Serie A, ma che passeggia spaesata senza un presente luminoso quando per svariati motivi il turco non riesce a lasciare il segno.