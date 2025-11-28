Juventus-Cagliari, Vlahovic titolare e pronto a sbloccarsi: record di reti contro i sardi

A caccia di vera continuità, e non solo di risicate vittorie e pareggi, la Juventus ospita il Cagliari nel 13esimo turno di Serie A. Reduce dalla convincente vittoria di Bodo, ottenuta nonostante il clima rigido e le difficoltà atmosferiche, il team Spalletti ospita una formazione sarda che non ottiene i tre punti da due mesi (19 settembre, 2-1 contro il Lecce). Nonostante qualche problema fisico, a guidare l'attacco bianconero ci sarà Dusan Vlahovic, chiamato a sbloccarsi.

Dopo aver segnato quattro goal nelle prime quattro partite ufficiali tra Serie A e Champions, infatti, Vlahovic è rimasto a secco per la maggior parte delle gare successive, tanto che le reti contro Sporting e Udinese sono le uniche nel giro di due mesi. In campionato non segna da tre partite, ma soprattutto la marcatura contro il team friulano è stata l'unica in dieci gare.

Juventus-Cagliari potrebbe essere la gara per sbloccarsi, ciò che si augurano i tifosi bianconeri, Madama e lo stesso serbo. Dall'altra parte il team isolano spera di tenere a freno Vlahovic, consapevole però del terribile passato con l'ex Fiorentina sullo stesso campo di gioco.