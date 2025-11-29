Juventus-Cagliari, Pisacane rischia l'esonero dopo i due mesi e mezzo senza vittorie? Tutto definito

Il successo di metà settembre contro il Lecce dell'ex Di Francesco sembrava poter regalare speranze di un campionato più tranquillo del solito. Da quel 2-1 firmato Belotti, però, il Cagliari di Pisacane si è fermato. Sono ormai due mesi e mezzo che la squadra sarda non ottiene i tre punti, con appena quattro totali conquistati negli ultimi nove turni. Cinque sconfitte, quattro pareggi.
Battuto allo Stadium contro la Juventus, riuscita a rimontare con il solito Yildiz la rete di un Palestra che dimostra ancora una volta di essere il miglior elemento rossoblù in questo freddo autunno sardo, il Cagliari rimane a quota 11 in classifica. Allo stato attuale, anche l'annata 2025/2026 sarà di sofferenza totale per il team isolano, con la famosa quota 40 decisamente lontana e la necessità di cominciare a correre nelle prossime settimane.
Con Fabio Pisacane ancora in panchina? Nessun dubbio, nonostante gli ultimi due mesi e mezzo: il Cagliari ha completa fiducia nell'ex allenatore della squadra Primavera, in grado di conquistare la Coppa Italia di categoria nel 2024/2025.