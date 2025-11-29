Juventus-Cagliari, Pisacane rischia l'esonero dopo i due mesi e mezzo senza vittorie? Tutto definito

Purtroppo per i tifosi del Cagliari, si tratta del solito Cagliari. Parliamo di una squadra che costantemente si trova nella parte destra della classifica, che deve uscire dalla zona calda o che al massimo, dopo aver ottenuto la salvezza virtuale, comincia a rallentare.

Dopo 13 turni si trova a 11 punti, gli stessi ottenuti nella passata annata in seguito al medesimo periodo di tempo.

Per questo Pisacane non rischia l'esonero nonostante le mancate vittorie degli ultimi due mesi, il Cagliari è costantemente in questa situazione e l'attuale rendimento non si discosta dalla routine autunnale. Anzi, spesso e volentieri la società sarda si è ritrovata con meno punti dopo 13 turni: due anni fa erano 10, ma Ranieri venne confermato, sia per la stima nei suoi confronti, sia per la gratitudine per quanto fatto in passato. Sia, ovviamente, per la fiducia. Alla fine ben riposta.