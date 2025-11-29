Pubblicità
Kenan Yildiz Juventus Cagliari 29112025Getty Images
Claudio D'Amato

Juventus-Cagliari 2-1, pagelle e tabellino: Yildiz letale, Kostic da incubo, Palestra super, Esposito con qualità, Kalulu prezioso

Una doppietta di Kenan Yildiz manda ko un Cagliari passato in vantaggio allo Stadium con Sebastiano Esposito: la Juve vince ma perde Vlahovic, fuori per infortunio alla mezz'ora.

La Juventus, come a Bodo, si aggrappa alla classe di Kenan Yildiz.

Cagliari rimontato e battuto 2-1 grazie alla doppietta del turco, che si carica sulle spalle la Signora e risponde all'illusorio vantaggio sardo griffato Sebastiano Esposito.

I bianconeri partono in salita, la squadra di Pisacane si muove a dovere e quando punge lo fa con efficacia: Palestra è un'ira di Dio, l'ex Inter ci mette lo zampino (con l'involontaria complicità di Locatelli) mandando avanti i rossoblù allo Stadium.

La Juve però ha un 10 del calibro di Yildiz, che con due frustate (assist di Thuram e Kalulu) capovolge l'andamento del match e fa secco Caprile. Nota stonata l'infortunio muscolare di Vlahovic, ko alla mezz'ora e fuori quasi in lacrime.

Nel secondo tempo Madama sfiora il tris a più riprese (come con Koopmeiners e Conceicao), il Cagliari reagisce timidamente alla remuntada subìta e cade, nonostante gli ottimi presagi iniziali. Spalletti coglie la prima vittoria interna della sua nuova avventura, lanciando avvertimenti al treno di testa.

  • PAGELLE JUVENTUS

    Yildiz leader (7,5), Kostic disastroso in copertura (4,5), Conceicao imperversa (6,5), Kalulu prezioso tra chiusure e proiezioni offensive (6,5). Bene Koopmeiners (6,5), Perin (6,5) attento.

    VOTI JUVENTUS (3-4-2-1): Perin 6,5; Kalulu 6,5, Kelly 5,5, Koopmeiners 6,5; McKennie 6,5, Locatelli 5,5, Thuram 6,5 (70' Miretti 6), Kostic 4,5 (46' Cambiaso 6); Conceicao 6,5 (85' Cabal sv), Yildiz 7,5 (85' Openda sv); Vlahovic 6 (31' David 6). All. Spalletti.

  • PAGELLE CAGLIARI

    Esame fallito da parte di Liteta (5), Palestra da impazzire sulla destra (7), Esposito (7) segna e gioca con qualità. In difficoltà sia Luperto che Obert (5 e 5).

    VOTI CAGLIARI (4-5-1): Caprile 6,5; Zappa 5,5, Deiola 5,5, Luperto 5, Obert 5 (53' Idrissi 6); Palestra 7, Adopo 5,5 (81' Gaetano sv), Liteta 5 (53' Prati 6), Folorunsho 5,5 (81' Kilicsoy sv), Esposito 7 (69' Felici 5,5); Borrelli 6. All. Pisacane.

  • TABELLINO JUVENTUS-CAGLIARI

    JUVENTUS-CAGLIARI 2-1

    Marcatori: 26' Esposito (C), 27' Yildiz (J), 46' pt Yildiz (J)

    Arbitro: Crezzini

    Ammoniti: Obert (C), Folorunsho (C), Felici (C), Prati (C), Cambiaso (J), Deiola (C)

    Espulsi: nessuno 

