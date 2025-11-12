Jude Bellingham, Phil Foden e gli otto giocatori inglesi che si giocano un posto ai Mondiali nelle ultime gare di qualificazioni dell'Inghilterra

Bellingham ha dovuto faticare, ma è tornato per il ritiro di novembre dopo aver ritrovato la forma e la condizione fisica al Real Madrid. In verità, escluderlo sarebbe stata una decisione sorprendente dopo che era stato ignorato a ottobre, poco dopo il suo ritorno dall'intervento alla spalla, con Tuchel questa volta incapace di sottolineare la necessità per lui di ritrovare il ritmo a livello di club e generando potenzialmente un serio dibattito su ciò che è successo dietro le quinte.

Così com'è, il dinamico centrocampista è stato richiamato, ma sicuramente sentirà di avere qualcosa da dimostrare, tra i dubbi sul fatto che il suo comportamento focoso in campo sia effettivamente dannoso per la squadra e con Morgan Rogers dell'Aston Villa che ha cercato di conquistarsi il posto da titolare nelle ultime partite. Sarà molto interessante vedere come si manifesterà il suo desiderio di rivendicare il proprio posto, dato che Bellingham si ritrova a unirsi a una squadra altrimenti stabile per la prima volta da quando Tuchel è stato costretto a scusarsi con lui per aver rivelato che sua madre a volte trova "ripugnanti" le buffonate del centrocampista.

Il manager ha parlato di sfruttare il "vantaggio" che il 22enne porta con sé: "Non c'è nessun problema con lui, non c'è nessun problema con il suo carattere. Jude ha solo un vantaggio, ed è una cosa molto positiva perché ci vuole un certo vantaggio per raggiungere i livelli che lui ha raggiunto e penso che tutti noi dobbiamo aiutarlo e incoraggiarlo e creare un ambiente in cui lui possa sfruttare questo vantaggio nei confronti degli avversari e degli obiettivi che stiamo costruendo come squadra".