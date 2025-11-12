Jude Bellingham, Phil Foden e gli otto giocatori inglesi che si giocano un posto ai Mondiali nelle ultime gare di qualificazioni dell'Inghilterra

Ai Tre Leoni restano solo quattro partite da giocare prima che Tuchel annunci la rosa provvisoria che partirà per il torneo a maggio, quindi il tempo a disposizione per fare colpo sul commissario tecnico è incredibilmente limitato. Dopo le qualificazioni finali, l'Inghilterra disputerà due amichevoli a marzo. A quel punto, sarà il momento delle decisioni per il tecnico tedesco.
La sua ultima rosa è ancora una volta difficile da prevedere: c'è la possibilità di ulteriori debutti e ritorni in nazionale sia per Jude Bellingham che per Phil Foden, mentre altri grandi nomi come Trent Alexander-Arnold e Jack Grealish continuano a essere ignorati e le loro speranze di entrare nella rosa definitiva svaniscono sempre più.
Anche per alcuni giocatori che sono stati convocati a novembre la pressione è alta, con Tuchel che ammette di avere "le idee chiare" su chi salirà sull'aereo a giugno: "Sarò anche aperto perché so che tutto può succedere. Devo assicurarmi che la porta sia sempre aperta e che loro siano pronti e abbiano la possibilità di stare con noi".
Tenendo questo a mente, ecco gli otto giocatori inglesi più sotto pressione per dare il meglio nelle ultime qualificazioni ai Mondiali dei Tre Leoni...