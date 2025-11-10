José Mourinho ancora contro gli arbitri: "Il Benfica merita rispetto, due standard diversi", esplode anche Rui Costa

Ancora più duro il presidente del Benfica Rui Costa, da poco rieletto: "Ci sono stati troppi casi come questo contro il Benfica. Il Benfica chiederà un'udienza preliminare davanti al Consiglio Arbitrale, l'organo di governo del calcio portoghese, perché quello che sta succedendo è troppo grave. Quello che abbiamo visto in questi ultimi due giorni è troppo grave. Due punti per una squadra e due punti tolti all'altra. È così che si vincono i campionati, e il Benfica non resterà in silenzio di fronte a una situazione come questa. Sapete che non è così che mi muovo nel calcio, ma quando è troppo è troppo. Mi scuso anche per questo, ma quando è troppo è troppo. Sono qui per parlare ancora una volta di legge, proprio come ho fatto ieri. Questi sono due casi palesi".