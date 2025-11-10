Pubblicità
Pubblicità
Jose Mourinho Benfica 2025Getty Images
Andrea Ajello

José Mourinho ancora contro gli arbitri: "Il Benfica merita rispetto, due standard diversi", esplode anche Rui Costa

José Mourinho e gli arbitri, nuovo capitolo: il tecnico protesta dopo Benfica-Casa Pia, durissimo anche Rui Costa: "Quello che sta succedendo è troppo grave".

Pubblicità

Non è un bel momento per José Mourinho e il suo Benfica che dopo aver perso contro il Bayer Leverkusen in Champions League non è riuscito a superare il Casa Pia in campionato. 

Il Benfica si è fatto rimontare da 2-0 pareggiando la partita e nel post gara Mourinho ha protestato con parole pesanti criticando l'arbitraggio. Nel mirino del tecnico però non solo quanto visto ieri, con un rigore concesso agli avversari ma in generale per il "trattamento" che il suo club avrebbe ricevuto in generale. 

E sulla stessa lunghezza d'onda anche il Presidente del Benfica Rui Costa. 

  • L'EPISODIO CHE HA FATTO INFURIARE MOURINHO

    Il Benfica ha pareggiato una partita che stava vincendo per 2-0 e a riaprire il match un calcio di rigore in favore del Casa Pia.  A causarlo un tocco con il braccio di Antonio Silva che però prima l'aveva colpita con il corpo. Calcio di rigore sbagliato ma sulla respinta è arrivato l'autogoal di Araujo. In pieno recupero il 2-2 che ha tolto i tre punti al Banfica. 

    • Pubblicità

  • "IL VAR HA RIAPERTO LA PARTITA"

    "È un errore, e sono generoso nel definirlo errore, del VAR, la cui missione è aiutare l'arbitro a evitare errori", ha detto Mourinho a caldo aggiungendo: "È un errore palese e madornale del VAR. È colpa nostra perché non abbiamo chiuso la partita completamente; l'abbiamo chiusa sul 2-0, ma l'arbitro e il VAR l'hanno riaperta".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "DOPPIO STANDARD"

    "Il Benfica merita più rispetto da parte di tutti, e quando dico tutti, intendo anche i miei giocatori, non solo io. Alcuni giocatori potrebbero non sapere cosa sia il Benfica. C'è un chiaro doppio standard a tutti i livelli, sia nei media che nell'arbitraggio. Il Benfica è troppo grande e merita un rispetto diverso. Il Benfica esige il massimo rispetto". 

  • LO SFOGO DI RUI COSTA

    Ancora più duro il presidente del Benfica Rui Costa, da poco rieletto: "Ci sono stati troppi casi come questo contro il Benfica. Il Benfica chiederà un'udienza preliminare davanti al Consiglio Arbitrale, l'organo di governo del calcio portoghese, perché quello che sta succedendo è troppo grave. Quello che abbiamo visto in questi ultimi due giorni è troppo grave. Due punti per una squadra e due punti tolti all'altra. È così che si vincono i campionati, e il Benfica non resterà in silenzio di fronte a una situazione come questa. Sapete che non è così che mi muovo nel calcio, ma quando è troppo è troppo. Mi scuso anche per questo, ma quando è troppo è troppo. Sono qui per parlare ancora una volta di legge, proprio come ho fatto ieri. Questi sono due casi palesi".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Primeira Liga
Benfica crest
Benfica
BEN
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP