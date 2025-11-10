José Mourinho ancora contro gli arbitri: "Il Benfica merita rispetto, due standard diversi", esplode anche Rui Costa

Non è un bel momento per José Mourinho e il suo Benfica che dopo aver perso contro il Bayer Leverkusen in Champions League non è riuscito a superare il Casa Pia in campionato.
Il Benfica si è fatto rimontare da 2-0 pareggiando la partita e nel post gara Mourinho ha protestato con parole pesanti criticando l'arbitraggio. Nel mirino del tecnico però non solo quanto visto ieri, con un rigore concesso agli avversari ma in generale per il "trattamento" che il suo club avrebbe ricevuto in generale.
E sulla stessa lunghezza d'onda anche il Presidente del Benfica Rui Costa.