Jorrel Hato è destinato a diventare un fuoriclasse: perché il Chelsea vuole a tutti i costi l’ultimo gioiello dell’Ajax

Il difensore classe 2006 è stato uno dei protagonisti assoluti della stagione 2024-25 con la maglia dei Lancieri e ora è pronto al grande salto in Premier League.

L’infinita e inimitabile fucina dell’Ajax ha sfornato un altro talento cristallino. Jorrel Hato è esploso in modo vertiginoso da quando, appena due anni fa, è stato promosso in prima squadra, seguendo la scia di leggende come Ruud Krol e Frank de Boer, e dei recenti crack difensivi del club, Matthijs de Ligt e Jurrien Timber.

A soli 19 anni, Hato ha già collezionato 111 presenze con la maglia dell’Ajax e, se continuerà su questa traiettoria, il cielo è il limite. E adesso sembra davvero arrivato il momento del salto: il Chelsea è pronto a fare sul serio per portarlo a Stamford Bridge.

L’agente del ragazzo, Humphry Nijman, ha confermato a De Telegraaf che i Blues hanno già avviato i contatti con il club olandese e stanno trattando direttamente con il giocatore per trovare un accordo sull’ingaggio. I freschi campioni del mondo per club hanno già investito circa 200 milioni di euro in questa finestra di mercato, puntando su Liam Delap, Joao Pedro, Jamie Gittens, Dario Essugo e Mamadou Sarr. Ma è Hato il nome più caldo: potrebbe essere l'acquisto più importante, se il colpo andrà in porto.

Secondo Fabrizio Romano, il Chelsea potrebbe chiudere l’affare per una cifra vicina ai 41 milioni di euro, un vero affare in un mercato ormai fuori controllo. Per capire perché, basta ripercorrere l’incredibile crescita del nazionale olandese nella sua parabola all’Johan Cruyff ArenA.