Jonathan David può lasciare la Juventus a gennaio? La verità sul futuro dell'attaccante in bianconero

Ai blocchi di partenza della stagione erano in pochi ad avere dubbi a riguardo: il posto da titolare al centro dell'attacco della Juventus sarebbe dovuto essere di Jonathan David, al netto dell'enigmatico futuro di Dusan Vlahovic, poi rimasto a Torino nonostante un solo anno di contratto, e dell'arrivo di Lois Openda, anch'egli dietro nelle gerarchie. Quantomeno sulla carta.

E invece il campo ha raccontato tutta un'altra storia. Vlahovic, con 5 reti sin qui all'attivo, ha sovvertito a proprio favore le gerarchie d'attacco diventando sia con Tudor che con Spalletti l'attaccante di riferimento della Juve in questo scorcio di stagione. Per David, invece, la situazione si è inevitabilmente complicata: il suo minutaggio si è ovviamente ridotto, a fronte di diverse prestazioni molto deludenti sotto il profilo sia tecnico che dell'atteggiamento, e di conseguenza anche la sua centralità all'interno del pacchetto avanzato juventino ha subito un forte scossone. In altre parole, il canadese è chiamato ora a risalire rapidamente la china per tornare ad essere quella sfavillante versione di se stesso ammirata negli ultimi anni al Lille.