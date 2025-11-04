Jonathan David può lasciare la Juventus a gennaio? La verità sul futuro dell'attaccante in bianconero

Tra i volti nuovi di casa Juventus, portati all'ombra della Mole dal mercato estivo, c'è ovviamente Jonathan David. L'attaccante canadese è approdato in bianconero ad inizio estate e, soprattutto, a parametro zero.
Il classe 2000, infatti, ha lasciato il Lille dopo la naturale scadenza del contratto che lo legava al Lille. Il suo inizio di avventura alla Juventus, però, si sta rivelando più complicato del previsto: dopo il goal al debutto contro il Parma, il numero 30 zebrato è entrato in un loop di negatività fornendo prestazioni ben al di sotto degli standard preventivati.
Un rendimento davvero deludente che potrebbe aprire ad uno scenario clamoroso: la sua cessione già nel mercato di gennaio. Ma davvero David può lasciare la Juventus dopo pochi mesi?