Jonathan DavidGetty
Michael Di Chiaro

Jonathan David può lasciare la Juventus a gennaio? La verità sul futuro dell'attaccante in bianconero

Le difficoltà e il rendimento negativo in maglia bianconera alimentano le voci sul futuro dell'attaccante arrivato in estate a parametro zero.

Tra i volti nuovi di casa Juventus, portati all'ombra della Mole dal mercato estivo, c'è ovviamente Jonathan David. L'attaccante canadese è approdato in bianconero ad inizio estate e, soprattutto, a parametro zero.

Il classe 2000, infatti, ha lasciato il Lille dopo la naturale scadenza del contratto che lo legava al Lille. Il suo inizio di avventura alla Juventus, però, si sta rivelando più complicato del previsto: dopo il goal al debutto contro il Parma, il numero 30 zebrato è entrato in un loop di negatività fornendo prestazioni ben al di sotto degli standard preventivati.

Un rendimento davvero deludente che potrebbe aprire ad uno scenario clamoroso: la sua cessione già nel mercato di gennaio. Ma davvero David può lasciare la Juventus dopo pochi mesi?

  • RENDIMENTO DELUDENTE

    Ai blocchi di partenza della stagione erano in pochi ad avere dubbi a riguardo: il posto da titolare al centro dell'attacco della Juventus sarebbe dovuto essere di Jonathan David, al netto dell'enigmatico futuro di Dusan Vlahovic, poi rimasto a Torino nonostante un solo anno di contratto, e dell'arrivo di Lois Openda, anch'egli dietro nelle gerarchie. Quantomeno sulla carta.

    E invece il campo ha raccontato tutta un'altra storia. Vlahovic, con 5 reti sin qui all'attivo, ha sovvertito a proprio favore le gerarchie d'attacco diventando sia con Tudor che con Spalletti l'attaccante di riferimento della Juve in questo scorcio di stagione. Per David, invece, la situazione si è inevitabilmente complicata: il suo minutaggio si è ovviamente ridotto, a fronte di diverse prestazioni molto deludenti sotto il profilo sia tecnico che dell'atteggiamento, e di conseguenza anche la sua centralità all'interno del pacchetto avanzato juventino ha subito un forte scossone. In altre parole, il canadese è chiamato ora a risalire rapidamente la china per tornare ad essere quella sfavillante versione di se stesso ammirata negli ultimi anni al Lille.

  • DAVID VIA A GENNAIO?

    Nelle ultime ore, infatti, si sono moltiplicate le voci relative al futuro del centravanti canadese. Si è iniziato a vociferare, infatti, di una sua possibile partenza già nel mercato di gennaio: la Juventus, che l'ha ingaggiato a parametro zero, andrebbe a registrare un'importante plusvalenza in caso di cessione del classe 2000, per poi, eventualmente, investire il denaro per andare a rinforzare altri reparti che necessitano di maggiori ritocchi. Sarebbe questo lo scenario sul quale il club bianconero starebbe attentamente riflettendo.

  • LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS

    Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, però, i piani del club bianconero sono molto chiari a proposito del futuro di David. Sia sul fronte della società che da parte del ragazzo non ci sono manifestazioni di insofferenza o insoddisfazione.

    David è logicamente chiamato ad alzare il livello delle proprie prestazioni, e per farlo potrà contare sul pieno supporto dell'ambiente bianconero, pienamente convinto che il calciatore arrivato in estate dopo l'avventura al Lille potrà progredire con rapidità sotto la gestione di Luciano Spalletti. In altre parole, la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi di un giocatore sul quale ha deciso di puntare fortemente sia in chiave presente che in vista delle prossimi stagioni.

  • I NUMERI DI DAVID

    Da quando David veste la maglia della Juventus ha messo a referto un solo goal, quello all'esordio contro il Parma alla prima giornata. Ma da quel momento l'attaccante canadese si è letteralmente inceppato, facendo parlare di sé più per gli errori, in alcuni casi clamorosi, che per le sue medie realizzative. Ecco i suoi numeri, sin qui, in bianconero.

    • 12 presenze
    • 7 volte titolare
    • 1 goal
    • 1 assist
    • 577 minuti giocati
