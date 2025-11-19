Pubblicità
David Openda
Lelio Donato

Jonathan David e Lois Openda non si sbloccano in nazionale, Spalletti li aspetta: contro la Fiorentina può toccare a loro

I due attaccanti bianconeri non hanno ritrovato il goal neppure con Canada e Belgio, ora il ritorno alla Continassa. Uno tra David e Openda potrebbe giocare da titolare Fiorentina-Juventus.

No, non sono arrivate troppe buone notizie per Luciano Spalletti durante la pausa per le nazionali.


Oltre al problema muscolare accusato da Vlahovic con la Serbia, infatti, a preoccupare in casa Juventus è il lungo digiuno degli altri due attaccanti: Jonathan David e Lois Openda.

Entrambi infatti non sono riusciti a ritrovare la via del goal neppure con Canada e Belgio. Ma sabato pomeriggio contro la Fiorentina potrebbe toccare proprio a loro.

Come detto la presenza di Vlahovic nell'anticipo di campionato resta in forte dubbio. Ecco perché David o Openda sono candidati ad una maglia da titolare.

  • DAVID SEMPRE TITOLARE COL CANADA

    Nonostante l'inizio di stagione decisamente complicato con la Juventus, Jonathan David resta un punto fermo del Canada.

    L'attaccante bianconero è stato schierato titolare in entrambe le amichevoli giocate dalla nazionale nordamericana contro Ecuadro e Venezuela.

    Ma in entrambe le occasioni David non ha trovato la via della rete. Si allunga così anche il digiuno col Canada: l'ultimo goal, infatti, risale alla gara di settembre contro la Romania.

    Ora per lui il rientro alla Continassa dove Spalletti spera di ritrovare il bomber ammirato per anni al Lille.

  • IL DIGIUNO DI DAVID CON LA JUVE

    Già perché finora del vero David a Torino si è visto ben poco, anzi pochissimo.

    L'attaccante canadese era partito bene sbloccando il risultato nella prima giornata di campionato contro il Parma. Ma quello resta anche l'unico goal in bianconero.

    Poi un grossolano errore sotto porta sul campo del Genoa e l'esplosione di Vlahovic lo hanno relegato ai margini. E ad oggi David è di fatto una riserva alla Juventus.

    Da quando è arrivato Spalletti, poi, il canadese non ha mai giocato titolare, subentrando per 5' a Cremona e per 3' contro lo Sporting.

  • OPENDA ANCORA A SECCO

    Non vanno meglio le cose a Lois Openda, che torna dal Belgio con la casella dei goal segnati ancora ferma a zero.

    A differenza di David, l'ex Lipsia non è un titolare della sua nazionale ma è comunque sceso in campo due volte e contro avversari non di primissima fascia.

    Nella prima gara, contro il Kazakistan, Openda ha avuto a disposizione una ventina di minuti. Mentre martedì ha giocato la mezz'ora finale contro il Liechtenstein: il Belgio ha vinto 7-0, ma l'attaccante della Juventus è rimasto a secco.

    L'ultimo goal di Openda in nazionale, peraltro, risale ormai a più di un anno fa : ottobre 2024 contro la Francia in Nations League.

  • COME STA ANDANDO OPENDA ALLA JUVENTUS

    Openda ha caratteristiche diverse da David e può giocare anche insieme a Vlahovic.

    Il belga, infatti, alla prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus era stato schierato titolare contro la Cremonese accanto al serbo.

    In quell'occasione Openda si era mosso bene ma allo stesso tempo era apparso sempre troppo frenetico ed impreciso al momento di concludere in porta.

    La fotografia della sua stagione in bianconero, finora, è la grande occasione per il possibile pareggio sprecata sul campo del Real Madrid in Champions League.

    Rispetto a David però Openda ha giocato meno durante la pausa e dunque tornerà più riposato, cosa che potrebbe garantirgli un'altra occasione a Firenze.

