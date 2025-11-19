Jonathan David e Lois Openda non si sbloccano in nazionale, Spalletti li aspetta: contro la Fiorentina può toccare a loro

Non vanno meglio le cose a Lois Openda, che torna dal Belgio con la casella dei goal segnati ancora ferma a zero.

A differenza di David, l'ex Lipsia non è un titolare della sua nazionale ma è comunque sceso in campo due volte e contro avversari non di primissima fascia.

Nella prima gara, contro il Kazakistan, Openda ha avuto a disposizione una ventina di minuti. Mentre martedì ha giocato la mezz'ora finale contro il Liechtenstein: il Belgio ha vinto 7-0, ma l'attaccante della Juventus è rimasto a secco.

L'ultimo goal di Openda in nazionale, peraltro, risale ormai a più di un anno fa : ottobre 2024 contro la Francia in Nations League.