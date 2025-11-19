Jonathan David e Lois Openda non si sbloccano in nazionale, Spalletti li aspetta: contro la Fiorentina può toccare a loro

No, non sono arrivate troppe buone notizie per Luciano Spalletti durante la pausa per le nazionali.
Oltre al problema muscolare accusato da Vlahovic con la Serbia, infatti, a preoccupare in casa Juventus è il lungo digiuno degli altri due attaccanti: Jonathan David e Lois Openda.
Entrambi infatti non sono riusciti a ritrovare la via del goal neppure con Canada e Belgio. Ma sabato pomeriggio contro la Fiorentina potrebbe toccare proprio a loro.
Come detto la presenza di Vlahovic nell'anticipo di campionato resta in forte dubbio. Ecco perché David o Openda sono candidati ad una maglia da titolare.