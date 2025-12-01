Pubblicità
joao mario zhegrovaGetty Images
Nino Caracciolo

Joao Mario e Zhegrova, possibile occasione in Coppa Italia: contro l'Udinese una chance da non fallire

Spalletti dovrebbe dare spazio dal primo minuto a Joao Mario e Zhegrova, calciatori arrivati in estate ma ancora ai margini del progetto bianconero: una chance da non fallire anche in chiave futuro.

Vincere per dare continuità agli ultimi risultati positivi e per avanzare in Coppa Italia, competizione dove la Juventus affronterà l’Udinese domani sera all’Allianz Stadium.

Dopo le due vittorie consecutive tra Champions Legue e campionato, la formazione bianconera si appresta a fare l’esordio in questa edizione di Coppa Italia: contro la squadra allenata da Runjaic c’è in palio il passaggio ai quarti di finale.

L’occasione per Luciano Spalletti per provare ad affinare meccanismi e schemi, ma anche per dare spazio a chi ha giocato meno, se non addirittura pochissimo come nel caso di Joao Mario e Zhegrova.

  • CHANCE DAL PRIMO MINUTO

    Negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese, Spalletti dovrebbe dare una chance dal primo minuto sia a Joao Mario che a Zhegrova, due degli acquisti estivi che però fino a questo momento della stagione non sono mai riusciti a imporsi.

  • JOAO MARIO NON INCIDE

    Joao Mario è arrivato alla Juventus in estate nell’operazione che ha portato Alberto Costa al Porto: una sliding doors che al momento non ha sorriso ai bianconeri. 

    L’esterno destro classe 2000 ha giocato poco: solo 8 spezzoni di gara in Serie A (2 sole da titolare) per un totale di 237 minuti e due presenze in Champions League, di cui una da titolare. Il portoghese però non è mai riuscito a incidere.

  • DIFFICOLTÀ PER ZHEGROVA

    Sul talento nessuno discute, ma anche nei suoi primi mesi alla Juventus Edon Zhegrova ha confermato tutte le sue difficoltà: in bianconero è arrivato in evidente ritardo di condizione e ancora oggi non sta riuscendo a raggiungere il livello di forma dei compagni.

    L’ex Lille ha bisogno di spazio e fiducia, ecco perché quello contro l’Udinese rappresenta un banco di prova importante per il calciatore kosovaro.

  • ESAME DA NON FALLIRE

    Sia Joao Mario che Zhegrova hanno giocato pochissimo con Spalletti (così come in precedenza con Tudor): il tecnico bianconero sembra però intenzionato a schierarli in campo dal primo minuto contro l’Udinese, un gara che per i due calciatori della Juventus rappresenta un esame da non fallire per provare a scalare le gerarchie e ritagliarsi un ruolo importante nella Juventus, proprio con l’avvicinarsi del calciomercato di gennaio.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

    Questa la probabile formazione della Juventus che martedì sera scenderà in campo contro l’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Gatti, Kelly, Koopmeiners; Joao Mario, McKennie, Miretti, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

