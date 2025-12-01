Joao Mario e Zhegrova, possibile occasione in Coppa Italia: contro l'Udinese una chance da non fallire

Vincere per dare continuità agli ultimi risultati positivi e per avanzare in Coppa Italia, competizione dove la Juventus affronterà l’Udinese domani sera all’Allianz Stadium.
Dopo le due vittorie consecutive tra Champions Legue e campionato, la formazione bianconera si appresta a fare l’esordio in questa edizione di Coppa Italia: contro la squadra allenata da Runjaic c’è in palio il passaggio ai quarti di finale.
L’occasione per Luciano Spalletti per provare ad affinare meccanismi e schemi, ma anche per dare spazio a chi ha giocato meno, se non addirittura pochissimo come nel caso di Joao Mario e Zhegrova.