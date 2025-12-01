Joao Mario e Zhegrova, possibile occasione in Coppa Italia: contro l'Udinese una chance da non fallire

Sul talento nessuno discute, ma anche nei suoi primi mesi alla Juventus Edon Zhegrova ha confermato tutte le sue difficoltà: in bianconero è arrivato in evidente ritardo di condizione e ancora oggi non sta riuscendo a raggiungere il livello di forma dei compagni.

L’ex Lille ha bisogno di spazio e fiducia, ecco perché quello contro l’Udinese rappresenta un banco di prova importante per il calciatore kosovaro.