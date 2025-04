Jankulovski in Kings League, giocherà nei Caesar: sarà la prima storica carta leggenda della competizione

Novità storica per la Kinsg League, è stata annunciata la prima carta leggenda: si tratta dell'ex Milan Jankulovski.

La Kings League attira sempre più attenzione e in questo senso a lanciare ancora di più la competizione è la presenza in campo di diversi ex calciatori di Serie A. Si aggiunge a questa lista Marek Jankulovski, ex giocatore di Napoli e Milan che scenderà in campo a partire dalla prossima giornata.

Jankulovski sarà un nuovo giocatore dei Caesar, che in squadra hanno anche Radja Nainggolan.

Si tratta di una novità incredibile non solo per la Kings League Italia ma per la competizione a livello globale visto che è la prima carta leggenda ad essere inserita.