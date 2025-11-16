Italia prima e ai Mondiali se: cosa serve e di quanto deve vincere contro la Norvegia per evitare i playoff

Ma perché l'Italia dovrebbe battere l'Italia con almeno 9 reti di scarto per arrivare prima e andare direttamente ai Mondiali? Perché in questo modo sovvertirebbe la differenza reti, ovvero il primo criterio in caso di arrivo di due o più squadre a pari punti nel girone.

Differenza reti che, al momento, è clamorosamente favorevole alla Norvegia: +29 contro +12. Vincendo con 9 reti di scarto (dunque 9-0, o 10-1, o 11-2...), di conseguenza, l'Italia si porterebbe a +21 e farebbe contemporaneamente scendere a +20 i norvegesi.

La forbice evidentissima tra la differenza reti della Norvegia e quella dell'Italia è aumentata proprio giovedì, invece di diminuire dando qualche chance in più agli uomini di Gattuso: Haaland e compagni si sono imposti per 4-1 sull'Estonia, mentre gli azzurri hanno espugnato il campo della Moldavia solo nel finale e solo per 2-0.