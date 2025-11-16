Pubblicità
Pubblicità
Retegui ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Italia prima e ai Mondiali se: cosa serve e di quanto deve vincere contro la Norvegia per evitare i playoff

L'Italia ospita la Norvegia a San Siro con la quasi certezza di arrivare al secondo posto il girone: ma cosa servirebbe agli azzurri per superare gli avversari e chiudere in vetta?

Pubblicità

Il giorno di Italia-Norvegia è arrivato: oggi la Nazionale di Rino Gattuso saprà se il proprio destino sarà la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali oppure, come è molto più probabile, la partecipazione ai playoff.

La quasi certezza dell'approdo diretto alla fase finale che nel 2026 si disputerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada è stata ottenuta dalla Norvegia giovedì: netto 4-1 interno contro l'Estonia e settima vittoria su 7 partite giocate nel gruppo I.

In seguito l'Italia ha fatto il suo, anche se soffrendo, e ha vinto 2-0 in casa della Moldavia. Ma è un risultato che lo stesso costringerà gli azzurri a un vero e proprio miracolo sportivo per chiudere al primo posto.

Cosa serve dunque all'Italia per arrivare prima davanti alla Norvegia e qualificarsi direttamente ai prossimi Mondiali, evitando così i playoff?

  • LA CLASSIFICA DEL GRUPPO I

    Questa è intanto la classifica del gruppo I, del quale fanno parte Italia e Norvegia:

    1. Norvegia 21
    2. Italia 18
    3. Israele 9
    4. Estonia 4
    5. Moldavia 1
    • Pubblicità

  • COSA SERVE ALL'ITALIA PER ANDARE AI MONDIALI

    L'Italia ha un'impresa colossale e praticamente impossibile da concretizzare davanti a sé: deve battere con almeno 9 reti di scarto la Norvegia in quello che, di fatto, si preannuncia come uno scontro diretto solo per modo di dire.

    "Il 9-0 è impensabile - ha ammesso nella conferenza della vigilia il ct Gattuso - Poi nel calcio mai dire mai, ma bisogna guardare la realtà. Noi stiamo preparando la partita come una partita vera, ci giochiamo l'orgoglio e il fatto che affrontiamo una squadra che sei mesi fa ci ha messo in grande difficoltà. Con intelligenza e con la testa ce la giocheremo per dare continuità a ciò che stiamo facendo. Vincere 9-0 è molto molto difficile, per non dire impossibile. Però mai dire mai..."

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ L'ITALIA DEVE VINCERE ALMENO 9-0 (O 10-1, 11-2...)

    Ma perché l'Italia dovrebbe battere l'Italia con almeno 9 reti di scarto per arrivare prima e andare direttamente ai Mondiali? Perché in questo modo sovvertirebbe la differenza reti, ovvero il primo criterio in caso di arrivo di due o più squadre a pari punti nel girone.

    Differenza reti che, al momento, è clamorosamente favorevole alla Norvegia: +29 contro +12. Vincendo con 9 reti di scarto (dunque 9-0, o 10-1, o 11-2...), di conseguenza, l'Italia si porterebbe a +21 e farebbe contemporaneamente scendere a +20 i norvegesi.

    La forbice evidentissima tra la differenza reti della Norvegia e quella dell'Italia è aumentata proprio giovedì, invece di diminuire dando qualche chance in più agli uomini di Gattuso: Haaland e compagni si sono imposti per 4-1 sull'Estonia, mentre gli azzurri hanno espugnato il campo della Moldavia solo nel finale e solo per 2-0.

  • PERCHÉ IL 4-0 PER L'ITALIA NON BASTA

    All'Italia non basterà, al contrario, vincere 4-0 per agganciare e superare la Norvegia andando direttamente ai Mondiali. Questo, appunto, perché il primo criterio di arrivo a pari punti non è l'andamento degli scontri diretti tra le due squadre in questione: è il raffronto tra le rispettive differenze reti.

    Poco conterebbe, dunque, portarsi in vantaggio nel computo dei due scontri diretti dopo il 3-0 ottenuto dalla Norvegia a giugno, peraltro fatale per la panchina di Luciano Spalletti: la differenza reti condanna l'Italia e, al 99,9%, la costringerà a passare per la terza volta di fila per i playoff. Sperando che l'esito sia diverso dalle altre due partecipazioni.

  • Pubblicità
    Pubblicità