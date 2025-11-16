Italia prima e ai Mondiali se: cosa serve e di quanto deve vincere contro la Norvegia per evitare i playoff

Il giorno di Italia-Norvegia è arrivato: oggi la Nazionale di Rino Gattuso saprà se il proprio destino sarà la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali oppure, come è molto più probabile, la partecipazione ai playoff.
La quasi certezza dell'approdo diretto alla fase finale che nel 2026 si disputerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada è stata ottenuta dalla Norvegia giovedì: netto 4-1 interno contro l'Estonia e settima vittoria su 7 partite giocate nel gruppo I.
In seguito l'Italia ha fatto il suo, anche se soffrendo, e ha vinto 2-0 in casa della Moldavia. Ma è un risultato che lo stesso costringerà gli azzurri a un vero e proprio miracolo sportivo per chiudere al primo posto.
Cosa serve dunque all'Italia per arrivare prima davanti alla Norvegia e qualificarsi direttamente ai prossimi Mondiali, evitando così i playoff?