Pubblicità
Pubblicità
Flavio Cobolli Italia Coppa DavisGetty Images
Michael Baldoin

Italia in finale della Coppa Davis 2025: contro chi gioca? Data, orario, canale tv e diretta streaming

L’Italia si prepara a disputare la terza finale consecutiva di Coppa Davis, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2023 contro l’Australia e riconfermarsi campione nel 2024 contro l’Olanda: scopriamo dove vedere l'incontro in tv e streaming.

Pubblicità

È stata una semifinale mozzafiato quella che ha visto l’Italia del tennis, guidata da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, imporsi sul Belgio di Raphael Collignon e Zizou Bergs.

Berrettini ha dominato il primo match, imponendosi 6-3, 6-4 in un’ora e mezza, mentre Cobolli ha vissuto una sfida molto più combattuta, durata oltre tre ore.

Dopo aver vinto il primo set 6-3, il tennista romano ha subito la rimonta nel secondo, perso 6-7, per poi compiere una vera e propria impresa nel tie-break finale, superando il belga 17-15 e regalando all’Italia la terza finale consecutiva in Coppa Davis.

  • DATA E ORARIO DELLA FINALE DI COPPA DAVIS 2025

    La finale di Coppa Davis 2025, in programma alla Super Tennis Arena di Bologna, si disputerà domenica 23 novembre a partire dalle ore 15:00.

    • Pubblicità

  • DOVE VEDERE LA FINALE DELL'ITALIA IN TV

    La finale della Coppa Davis 2025, che vedrà l’Italia protagonista per il terzo anno consecutivo dopo i successi del 2023 e del 2024, sarà trasmessa in diretta gratuita e in chiaro su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre o 101 di Sky) e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre o 224 di Sky).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FINALE DI COPPA DAVIS IN DIRETTA STREAMING

    La finale di Coppa Davis dell'Italia, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming su RaiPlay e sulla piattaforma SuperTenniX.

  • CHI AFFRONTA L'ITALIA IN FINALE?

    L’Italia affronterà la Spagna, che in semifinale ha superato 2-1 la Germania, nell’ultimo atto della Coppa Davis 2025.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CONVOCATI ITALIA E SPAGNA

    ITALIA
    • Matteo Berrettini
    • Simone Bolelli
    • Flavio Cobolli
    • Lorenzo Sonego
    • Andrea Vavassori

    SPAGNA 

    • Jaume Munar
    • Pablo Carreno Busta
    • Pedro Martinez
    • Marcel Granollers