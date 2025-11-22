Italia in finale della Coppa Davis 2025: contro chi gioca? Data, orario, canale tv e diretta streaming

È stata una semifinale mozzafiato quella che ha visto l’Italia del tennis, guidata da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, imporsi sul Belgio di Raphael Collignon e Zizou Bergs.

Berrettini ha dominato il primo match, imponendosi 6-3, 6-4 in un’ora e mezza, mentre Cobolli ha vissuto una sfida molto più combattuta, durata oltre tre ore.

Dopo aver vinto il primo set 6-3, il tennista romano ha subito la rimonta nel secondo, perso 6-7, per poi compiere una vera e propria impresa nel tie-break finale, superando il belga 17-15 e regalando all’Italia la terza finale consecutiva in Coppa Davis.