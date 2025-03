Italia-Germania 1-2, pagelle e tabellino: Tonali è un gigante, Di Lorenzo e Bastoni disattenti, Musiala illumina, Goretzka incide

Agli azzurri non basta la rete iniziale di Tonali: la Germania ribalta il risultato nella ripresa con Kleindienst e Goretzka. A San Siro finisce 2-1.

Si chiude con una sconfitta amara la gara d’andata dei quarti di finale di Nations Legue per la Nazionale azzurra. Nonostante la rete iniziale di Tonali, gli azzurri si fanno rimontare nella ripresa e a San Siro finisce con un pesante 2-1 per la Germania.

Pronti, via e l’Italia sblocca subito il match dopo appena nove minuti. Grande cambio di gioco di Bastoni che serve sulla destra Barella che verticalizza per l’inserimento di Politano: palla dietro per Kean che viene anticipato, ma sulla palla arriva per primo Tonali che manda in rete.

La Germania reagisce, prova a gestire il gioco ed è pericolosa due volte con Goretzka. Ma quanto l’Italia riparte fa male: al 30’ è Tonali a rendersi pericoloso con un gran tiro dalla distanza, però troppo centrale. Un minuto più tardi Baumann nega il goal a Kean, deviando in angolo la conclusione dell’attaccante.

L'articolo prosegue qui sotto

Nagelsmann cambia centravanti all’intervallo e manda in campo Kleindienst: mossa vincente. Perché è proprio l’attaccante del Borussia Mönchengladbach a trovare la rete del pareggio al 49’ con un colpo di testa del centro dell’area di rigore. L’Italia reagisce con Kean servito di tacco da Tonali, ma la palla è fuori di poco: passano pochi secondi e Raspadori a tu per tu con Baumann si fa neutralizzare la conclusione.

Al 76’ l’Italia ricasca nel solito errore e subisce un’altra rete da palla inattiva: sul calcio d’angolo Goretzka anticipa Bastoni e Ricci e porta in vantaggio la Germania. Poco dopo Baumann evita il 2-2 con un ottimo riflesso su conclusione di Bastoni deviata.