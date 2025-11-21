Pubblicità
Italy U17 v Switzerland U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Lelio Donato

Italia-Burkina Faso Under 17 dove vederla: Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia Under 17 affronta i pari età del Burkina Faso nei quarti di finale dei Mondiali di categoria: dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

L'Italia Under 17 continua a sognare. Dopo aver superato lo scoglio degli ottavi di finale, la nazionale di Massimiliano Favo sfida i pari età del Burkina Faso per accedere alle semifinali.

Inacio e compagni hanno battuto per 2-0 la Repubblica Ceca agli ottavi, grazie alle reti messe a segno da Arena e Maccaroni e poi hanno vinto anche contro l'Uzbekistan agli ottavi: 3-2 con goal decisivo di Thomas Campaniello.

Quando si gioca e dove si potrà vedere in diretta tv e streaming Italia-Burkina Faso dei Mondiali Under 17? Tutte le informazioni sull'importantissima sfida degli azzurrini.

  • ITALIA-BURKINA FASO UNDER 17: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Italia-Burkina Faso Under 17
    • Data: venerdì 21 novembre 2025
    • Orario: 14.30 italiane
    • Canale TV: Rai Sport HD
    • Streaming: RaiPlay, FIFA+
  • FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-BURKINA FASO UNDER 17

    ITALIA U17 (4-2-3-1): Longoni; Iddrisa, Borasio, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco; Luongo, Inacio, Arena; Lontani. Ct. Favo

    BURKINA FASO U17 (4-4-2): Ouattara; Ouedraogo, Dabo, Barro F., Coulibaly; Zongo, Zalle, Barro C., Kogo; Bagayoko, Tapsoba. Ct. Barro

  • ORARIO ITALIA-BURKINA FASO UNDER 17

    Italia-Burkina Faso Under 17 si giocherà all'Aspire Zone di Doha, in Qatar. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 14.30 italiane (le 16.30 locali) di venerdì 21 novembre 2025.

  • DOVE VEDERE ITALIA-BURKINA FASO UNDER 17 IN TV

    La gara tra Italia e Burkina Faso Under 17 sarà visibile in diretta tv su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

  • ITALIA-BURKINA FASO UNDER 17 IN DIRETTA STREAMING

    In streaming Italia-Burkina Faso Under 17 sarà visibile gratis e in chiaro anche su RaiPlay.

    L'alternativa è seguire la partita su FIFA+, sempre gratis e in chiaro e sempre scaricando l'app o su un moderno televisore o su un pc, cellulare o tablet, con l'alternativa dell'accesso al sito ufficiale.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Un'altra alternativa è seguire Italia-Burkina Faso Under 17 grazie alla diretta scritta di GOAL, con tutti gli aggiornamenti salienti sull'andamento del match.

