Italia-Burkina Faso Under 17 dove vederla: Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia Under 17 continua a sognare. Dopo aver superato lo scoglio degli ottavi di finale, la nazionale di Massimiliano Favo sfida i pari età del Burkina Faso per accedere alle semifinali.

Inacio e compagni hanno battuto per 2-0 la Repubblica Ceca agli ottavi, grazie alle reti messe a segno da Arena e Maccaroni e poi hanno vinto anche contro l'Uzbekistan agli ottavi: 3-2 con goal decisivo di Thomas Campaniello.

Quando si gioca e dove si potrà vedere in diretta tv e streaming Italia-Burkina Faso dei Mondiali Under 17? Tutte le informazioni sull'importantissima sfida degli azzurrini.