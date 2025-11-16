Pubblicità
Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Andrea Ajello

Le avversarie dell'Italia ai playoff per i Mondiali: chi possono incontrare gli azzurri in semifinale e finale

Quali Nazionali può affrontare l'Italia nei playoff per accedere al Mondiale? Le possibili avversarie del sorteggio.

Da un punto di vista prettamente tecnico mancava ancora l’ufficialità, ma di fatto l’Italia già sapeva che per assicurarsi un pass per i prossimi Mondiali sarebbe dovuta passare per i playoff.

La netta vittoria per 4-1 della Norvegia contro l’Estonia, garantirà ad Haaland e compagni la vittoria del Gruppo I che vale la qualificazione diretta. E un altro 4-1, quello di San Siro, ha regalato ad Haaland e compagni il matematico pass per il Mondiale.

Ora, dunque, chi saranno le possibili avversarie dell'Italia ai playoff che si disputeranno a marzo? 

  • PLAYOFF MONDIALE: QUANDO CI SARÀ IL SORTEGGIO

    Le squadre qualificate ai playoff conosceranno presto le avversarie. Il sorteggio infatti ci sarà il 20 novembre mentre il 5 dicembre si terrà quello relativo ai gironi del Mondiale. 

  • CHI PARTECIPA AI PLAYOFF

    Il regolamento prevede che si qualificano ai playoff in totale 16 Nazionali, che poi saranno divise e si affronteranno in gare di semifinale e finale con quattro che staccheranno il pass per il Mondiale.

    Allo spareggio parteciperanno tutte le dodici seconde classificate di ognuno dei dodici gironi, più le quattro migliori dei gironi della Nations League che non si sono già qualificate come prime o seconde nei propri gironi delle qualificazioni europee al Mondiale. 

    Al momento, queste le squadre che quindi parteciperebbero ai playoff divise in quattro fasce a seconda del ranking. 

    Prima fascia

    • Italia
    • Turchia 
    • Polonia
    • Ucraina

    Seconda fascia

    • Irlanda
    • Repubblica Ceca
    • Slovacchia
    • Scozia

    Terza fascia

    • Macedonia del Nord 
    • Albania
    • Bosnia ed Erzegovina 
    • Kosovo 

    Quarta fascia

    • Svezia
    • Galles
    • Irlanda del Nord
    • Romania
  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA IN SEMIFINALE PLAYOFF

    L'Italia sarà in prima fascia e incontrerà in semifinale una delle quattro Nazionali in quarta fascia. Ecco le quattro possibili avversarie in semifinale dell'Italia:

    • Svezia
    • Galles o Macedonia del Nord
    • Irlanda del Nord
    • Romania

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA IN FINALE PLAYOFF

    Nel caso in cui l'Italia raggiungesse la finale dei playoff, allora potrebbe incontrare una tra tutte le Nazionali che parteciperanno agli spareggi. Quale di loro dipenderà dal sorteggio che avverrà il 20 novembre in cui le Nazionali saranno divise in quattro "tabelloni" da quattro.

