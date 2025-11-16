Le avversarie dell'Italia ai playoff per i Mondiali: chi possono incontrare gli azzurri in semifinale e finale

Da un punto di vista prettamente tecnico mancava ancora l’ufficialità, ma di fatto l’Italia già sapeva che per assicurarsi un pass per i prossimi Mondiali sarebbe dovuta passare per i playoff.

La netta vittoria per 4-1 della Norvegia contro l’Estonia, garantirà ad Haaland e compagni la vittoria del Gruppo I che vale la qualificazione diretta. E un altro 4-1, quello di San Siro, ha regalato ad Haaland e compagni il matematico pass per il Mondiale.

Ora, dunque, chi saranno le possibili avversarie dell'Italia ai playoff che si disputeranno a marzo?