Inzaghi vince ancora con l'Al Hilal ma è una furia: espulso Koulibaly nel finale, l'episodio

Alla fine sono arrivati altri tre punti per Simone Inzaghi e il suo Al Hilal ma non sono mancati i problemi alla squadra dell'ex tecnico dell'Inter. L'Al Hilal ha superato di misura, con il risultato di 1-0, Al-Shabab, nella partita valida per il campionato di Saudi League.

Eppure, Inzaghi ha vissuto minuti molto intensi e in cui ha mostrato grande rabbia per quanto stava succedendo in campo. In particolare per l'espulsione di Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese ha lasciato in dieci uomini l'Al Hilal quando mancavano poco più di dieci minuti alla fine, scatenando la reazione di Inzaghi, probabilmente un misto tra l'ingenuità del suo giocatore e la decisione arbitrale.