Pubblicità
Pubblicità
Inzaghi Al HilalGetty Images
Andrea Ajello

Inzaghi vince ancora con l'Al Hilal ma è una furia: espulso Koulibaly nel finale, l'episodio

Simone Inzaghi vince e si arrabbia per il rosso dell'ex difensore del Napoli: lancia anche una bottiglietta.

Pubblicità

Alla fine sono arrivati altri tre punti per Simone Inzaghi e il suo Al Hilal ma non sono mancati i problemi alla squadra dell'ex tecnico dell'Inter. L'Al Hilal ha superato di misura, con il risultato di 1-0, Al-Shabab, nella partita valida per il campionato di Saudi League. 

Eppure, Inzaghi ha vissuto minuti molto intensi e in cui ha mostrato grande rabbia per quanto stava succedendo in campo. In particolare per l'espulsione di Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese ha lasciato in dieci uomini l'Al Hilal quando mancavano poco più di dieci minuti alla fine, scatenando la reazione di Inzaghi, probabilmente un misto tra l'ingenuità del suo giocatore e la decisione arbitrale. 

  • VITTORIA PER 1-0

    L'Al Hilal ha conquistato i tre punti in casa contro Al-Shabab grazie alla rete di Marcos Leonardo nel corso del primo tempo. Un goal decisivo ma che comunque non ha evitato un po' di sofferenza alla squadra di Inzaghi, che ha tenuto il risultato in bilico fino alla fine nonostante un incredibile possesso palla di oltre il 70%. 

    • Pubblicità

  • ESPULSO KOULIBALY

    La partita sarebbe potuta cambiare al 78esimo quando è stato espulso Koulibaly. Il difensore infatti, dopo una discesa fino all'area di rigore avversaria, è finito addosso al portiere, colpendolo sulla mano. 

    Inizialmente l'arbitro ha estratto il cartellino giallo ma è stato richiamato dal VAR e dopo aver visto l'episodio al monitor ha cambiato idea dando il rosso all'ex Napoli. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA FURIA DI INZAGHI

    Un episodio che ha fatto infuriare Inzaghi, preoccupato che l'espulsione potesse far sfumare la vittoria nei minuti finali. L'ex tecnico dell'Inter è tornato in panchina, scalciando e urlando per poi lanciare in terra una borraccia d'acqua. 

  • L'AL HILAL CONTINUA A VINCERE

    Intanto comunque, l'Al Hilal prosegue la striscia di vittorie consecutive. La squadra di Inzaghi con l'ultimo successo è arrivata a 8 gare di fila vinte tra campionato e King Cup.

    L'Al Hilal è secondo in classifica, con cinque vittorie e due pareggi, a meno 1 dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che però, ha anche una partita in meno. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
1ª Divisione
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
1ª Divisione
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR