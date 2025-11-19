Inter-Milan, quando sono tornati i Nazionali? Tutti i rientri dei convocati in vista del Derby

Per quanto riguarda l'Inter, il primo dei nazionali nerazzurri a rientrare ad Appiano Gentile è stato Lautaro Martinez, rientrato a Milano nella giornata di martedì 18 novembre.

La giornata di oggi, mercoledì 19 novembre, è stata quella che ha sancito il rientro ad Appiano Gentile degli italiani Davide Frattesi, Nicolò Barella, Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni, oltre ai vari Petar Sucic, Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu. L'ultimo a rientrare sarà Manuel Akanji, che ha giocato 180 minuti con la Svizzera: l'ex difensore del Manchester City sarà a disposizione di Chivu a partire da giovedì 20 novembre.