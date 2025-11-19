Pubblicità
Michael Di Chiaro

Inter-Milan, quando sono tornati i Nazionali? Tutti i rientri dei convocati in vista del Derby

Cresce l'attesa per il Derby della Madonnina in programma domenica: ecco quando sono rientrati in Italia i vari giocatori delle due squadre impegnati con le rispettive nazionali.

Il programma della dodicesima giornata di Serie A è ovviamente impreziosito dal piatto forte del weekend, rappresenta dal Derby tra Inter e Milan, fissato per domenica sera a San Siro con calcio d'inizio alle ore 20.45.

Dopo la sosta nazionali, si riparte, dunque, dalla stracittadina milanese che potrebbe mettere in palio la vetta del campionato: l'Inter, infatti, guida la classifica con 24 punti (a braccetto con l Roma), mentre il Milan insegue a quota 22. Per Chivu e Allegri si tratta del primo grande snodo di questa stagione: i due tecnici hanno ritrovato i vari giocatori che nel corso delle ultime due settimane sono stati impegnati in giro per l'Europa e per il Mondo con i rispettivi Paesi.

Ma quando sono tornati i Nazionali di Inter e Milan? Chi di loro giocherà il Derby?

  • QUANDO SONO RIENTRATI I GIOCATORI DELL'INTER

    Per quanto riguarda l'Inter, il primo dei nazionali nerazzurri a rientrare ad Appiano Gentile è stato Lautaro Martinez, rientrato a Milano nella giornata di martedì 18 novembre.

    La giornata di oggi, mercoledì 19 novembre, è stata quella che ha sancito il rientro ad Appiano Gentile degli italiani Davide Frattesi, Nicolò Barella, Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni, oltre ai vari Petar Sucic, Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu. L'ultimo a rientrare sarà Manuel Akanji, che ha giocato 180 minuti con la Svizzera: l'ex difensore del Manchester City sarà a disposizione di Chivu a partire da giovedì 20 novembre.

  • QUANDO SONO RIENTRATI I NAZIONALI DEL MILAN

    Sul fronte rossonero,  nella giornata di martedì hanno varcato i cancelli di Milanello i vari Matteo Gabbia, Samuele Ricci, Mike Maignan, Christopher Nkunku, Rafael Leao e Strahinja Pavlovic. 

    Nella giornata di mercoledì 19 novembre sono tornati ad allenarsi Luka Modric e David Odogu, mentre giovedì saranno attesi al campo di allenamento gli ultimi calciatori impegnati in nazionale: Davide Bartesaghi, Alexis Saelemaekers, Koni De Winter e Zachary Athekame.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER

    Thuram torna titolare dopo gli spezzoni contro Kairat e Lazio. Torna a disposizione Darmian, mentre resta da valutare Dumfries.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu 

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

    Pulisic si riprende una maglia dal 1’, così come Tomori. Rabiot rientra tra i convocati ma dovrebbe accomodarsi, almeno inizialmente, in panchina.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri 

