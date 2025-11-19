Inter-Milan, quando sono tornati i Nazionali? Tutti i rientri dei convocati in vista del Derby

Il programma della dodicesima giornata di Serie A è ovviamente impreziosito dal piatto forte del weekend, rappresenta dal Derby tra Inter e Milan, fissato per domenica sera a San Siro con calcio d'inizio alle ore 20.45.
Dopo la sosta nazionali, si riparte, dunque, dalla stracittadina milanese che potrebbe mettere in palio la vetta del campionato: l'Inter, infatti, guida la classifica con 24 punti (a braccetto con l Roma), mentre il Milan insegue a quota 22. Per Chivu e Allegri si tratta del primo grande snodo di questa stagione: i due tecnici hanno ritrovato i vari giocatori che nel corso delle ultime due settimane sono stati impegnati in giro per l'Europa e per il Mondo con i rispettivi Paesi.
Ma quando sono tornati i Nazionali di Inter e Milan? Chi di loro giocherà il Derby?