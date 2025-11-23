Pubblicità
Inter-Milan 0-1 pagelle e tabellino: Magic Mike Maignan mette i guantoni sul derby, per l'ex Calhanoglu l'incubo è servito

Il Milan di Allegri fa il colpaccio nel derby e scavalca l'Inter in classifica, portandosi a -2 dalla Roma che resta in vetta: Maignan para tutto, anche un rigore a Calhanoglu, Pulisic torna decisivo, Sommer ha le sue responsabilità, Leao l'unica nota negativa rossonera.

Chivu alla fine sceglie Acerbi e non Bisseck, confermato Carlos Augusto a destra, mentre Sucic vince il ballottaggio con Zielinski. Nel Milan c'è Bartesaghi e non Estupinan, a centrocampo torna Rabiot titolare, così come torna dal 1' anche Pulisic al fianco di Leao.

La partita la fa l'Inter, con il Milan che fa fatica a ripartire in velocità. Acerbi sta francobollato a Leao, che si innervosisce e si becca anche un giallo per fallo su Barella. La prima vera occasione capita a Thuram, fermato dal connazionale Maignan, ma il vero miracolo il portiere francese lo fa sul tiro ravvicinato di Lautaro, andando giù da fenomeno smanacciando il pallone sul palo. Palo colpito qualche minuto prima anche da Acerbi, su calcio d'angolo di Calhanoglu. 

L'unico sussulto del Milan nel primo tempo è affidato a Pulisic, con un destro a giro dal limite che accarezza il palo. Ma la ripresa inizia in maniera completamente diversa. E stavolta Pulisic non può sbagliare in tap in a porta vuota dopo la respinta di Sommer (non proprio esente da colpe) sul tiro rasoterra di Saelemaekers. Dopo due pali dell'Inter, passa il Milan. Questo è il calcio. Questo è il derby. Chivu sceglie piuttosto a sorpresa di togliere capitan Lautaro per inserire Bonny e alla fine fa bene perché è Thuram (pestone subito da Pavlovic e rivisto al Var) a procurarsi il rigore che avrebbe potuto riequilibrare la partita. Avrebbe, appunto, perché questa sera non ha alcuna intenzione di subire goal. E così si supera ancora una volta, respingendo il rigore dell'ex Calhanoglu, per il delirio totale della curva rossonera. 

Chivu si gioca la carta Pio Esposito solo all'85', ma la vera palla goal arriva sui piedi di Bonny, che dal limite dell'area calcia altissimo tra la disperazione dei tifosi dell'Inter. Nei lunghissimi 5 minuti di recupero la rocca costruita da Allegri tiene sugli assalti neanche troppo convinti dei nerazzurri. Max si prende così il primo derby stagionale e scavalca l'Inter in classifica, già alla quarta sconfitta in campionato. 

  • PAGELLE INTER

    Sommer 5,5; Akanji 6, Acerbi 6,5 (85' Diouf sv), Bastoni 6; Carlos Augusto 5,5, Barella 6 (85' Pio Esposito sv), Calhanoglu 4,5 (77' Zielinski sv), Sucic 6, Dimarco 6; Thuram 6,5, Lautaro 6 (65' Bonny 5,5). 

    Per la prima volta da quando veste la maglia dell'Inter, Calhanoglu vive un derby da incubo. Ha il rigore del pareggio per riscattare una prestazione non esaltate, ma se lo fa parare da Maignan e poi viene sostituito da Chivu. Per distacco il peggiore in campo. Non esente da colpe Sommer sul goal decisivo di Pulisic, la respinta dello svizzero sul tiro di Saelemaekers è troppo centrale. Thuram il migliore dei nerazzurri, crea due grandi occasioni e si procura il penalty. Buono il secondo tempo di Sucic, uno di quelli che ci prova di più. Non buono l'impatto di Bonny, che si mangia anche il pari nel finale. 

  • PAGELLE MILAN

    Maignan 8; Tomori 6, Gabbia 6,5, Pavlovic 6; Saelemaekers 6,5, Fofana 6,5 (78' Ricci sv), Modric 6, Rabiot 6,5, Bartesaghi 6,5; Pulisic 7 (78' Nkunku sv), Leao 5,5 (86' Loftus-Cheek sv).

    Cosa dire su Maignan? Monumentale la sua parata su Lautaro nel primo tempo, va giù da campione anche sul rigore di Calhanoglu. Ottima la partita di Gabbia in marcatura, ma anche quella di Pavlovic, rigore a parte. Bartesaghi scelta azzeccata da parte di Allegri, sbaglia pochissimo e spinge con costanza. Pulisic non fa magie, ma si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per decidere il derby. Buono il ritorno di Rabiot in mezzo al campo, l'uomo che era mancato ad Allegri. La nota negativa? Ancora una volta Leao, innervosito da Acerbi che lo marca stretto e mai in partita. 

  • TABELLINO INTER-MILAN 0-1

    Marcatori: 54' Pulisic

    INTER (3-5-2): Sommer 5,5; Akanji 6, Acerbi 6,5 (85' Diouf sv), Bastoni 6; Carlos Augusto 5,5, Barella 6 (85' Pio Esposito sv), Calhanoglu 4,5 (77' Zielinski sv), Sucic 6, Dimarco 6; Thuram 6,5, Lautaro 6 (65' Bonny 6). All. Chivu.

    MILAN (3-5-2): Maignan 8; Tomori 6, Gabbia 6,5, Pavlovic 6; Saelemaekers 6,5, Fofana 6,5 (78' Ricci sv), Modric 6, Rabiot 6,5, Bartesaghi 6,5; Pulisic 7 (78' Nkunku sv), Leao 5,5 (86' Loftus-Cheek sv). All. Allegri.

    Arbitro: Sozza

    Ammoniti: Leao, Calhanoglu, Pavlovic

    Espulsi: nessuno

    Note: Calhanoglu sbaglia un rigore al 74'


