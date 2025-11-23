Inter-Milan, Esposito cambierà la storia del Derby? Nel 2002 l'ultimo attaccante italiano nerazzurro in goal

Il caso degli attaccanti è eclatante, ma sono oramai pochi i giocatori italiani presenti nelle rose di Inter e Milan. Curiosamente difensori e centrocampisti italiani delle due squadre hanno trovato più goal nelle ultime stagioni.

Il 22 settembre 2024, quando il Milan ha vinto 2-1, hanno segnato Gabbia da una parte e Dimarco dall'altra (oltre a Pulisic). Sempre nel 2024 ha trovato il goal Acerbi, mentre nel 2023 è stata la volta di Frattesi.

Dimarco ha trovato la rete anche nel 2023, risultando il miglior marcatore italiano nel Derby dell'ultimo decennio (!), considerando come nessun connazionale abbia trovato la rete dal 2017 e dalla già citata rete di Cutrone nella stracittadina di Coppa Italia.