Inter-Milan, Esposito cambierà la storia del Derby? Nel 2002 l'ultimo attaccante italiano nerazzurro in goal

Il momento è giunto, la Milano calcistica si ferma per Inter-Milan, il Derby. Alle 20:45 di questa sera, San Siro ospita la prima stracittadina stagionale, con il team di Chivu che affronta quello di Allegri attualmente a -2 in classifica. Scelte fatte, con Lautaro e Thuram da una parte e il duo Leao-Pulisic dall'altra. Pio Esposito, invece, partirà dalla panchina.
Tra i migliori 'nuovi' dell'Inter in questa stagione, Esposito ha dimostrato di poter benissimo essere protagonista con la maglia dell'Inter e dopo aver fatto benissimo con l'Italia, ora spera di segnare anche la sua prima rete nel Derby. Riportando così un attaccante italiano e nerazzurro in goal dopo oltre vent'anni.
Quando si parla dei Derby giocati nel nuovo millennio, infatti, gli attaccanti italiani riusciti ad andare in rete sono veramente pochissimi. Per trovare un interista bisogna tornare indietro fino al 2022, mentre il Milan può contare su qualche elemento in più.