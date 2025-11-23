Pubblicità
FC Internazionale v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Inter-Milan, Esposito cambierà la storia del Derby? Nel 2002 l'ultimo attaccante italiano nerazzurro in goal

Il Milan ha trovato il goal con attaccanti italiani quattro volte negli ultimi vent'anni, l'Inter mai: ma il numero di azzurri è stato estremamente limitato. L'ultimo interista? Vieri.

Il momento è giunto, la Milano calcistica si ferma per Inter-Milan, il Derby. Alle 20:45 di questa sera, San Siro ospita la prima stracittadina stagionale, con il team di Chivu che affronta quello di Allegri attualmente a -2 in classifica. Scelte fatte, con Lautaro e Thuram da una parte e il duo Leao-Pulisic dall'altra. Pio Esposito, invece, partirà dalla panchina.

Tra i migliori 'nuovi' dell'Inter in questa stagione, Esposito ha dimostrato di poter benissimo essere protagonista con la maglia dell'Inter e dopo aver fatto benissimo con l'Italia, ora spera di segnare anche la sua prima rete nel Derby. Riportando così un attaccante italiano e nerazzurro in goal dopo oltre vent'anni.

Quando si parla dei Derby giocati nel nuovo millennio, infatti, gli attaccanti italiani riusciti ad andare in rete sono veramente pochissimi. Per trovare un interista bisogna tornare indietro fino al 2022, mentre il Milan può contare su qualche elemento in più. 

  • DOPO VIERI, NESSUNO

    Il 3 marzo 2002, Christian Vieri decise Milan-Inter. Dopo quel goal, valso l'1-0 per gli 'ospiti' a San Siro, nessun attaccante italiano nerazzurro ha più trovato la rete.

    Ovviamente l'Inter ha sempre puntato maggiormente su attaccanti stranieri, da Icardi a Milito, da Eto'o a Lautaro, mentre quelli italiani non sono stati poi così tanti.

    Gli attaccanti italiani nel Derby, dal 2002 al 2025, non hanno mai trovato la rete con la maglia dell'Inter: parliamo di pochissimi nomi, come Balotelli, Pazzini, Sebastiano Esposito.

  • IL BILANCIO DEL MILAN

    Vieri è stato l'ultimo attaccante italiano dell'Inter a trovare il goal, nel 2022. E dall'altra parte? Patrick Cutrone, decisivo nella partita di Coppa Italia del 27 dicembre 2017.

    Prima di Cutrone, il Milan si affidò ad El Sharawy nel 2013 (1-1, partita di ritorno in Serie A), ma anche ad Antonio Cassano nel 2011, quando Fantantonio contribuì al 3-0 maturato il 2 aprile.

    Nel 2008 trovo la rete Fillippo, Pippo, Inzaghi, mentre nel 2006 Gilardino.

  • I MIGLIORI MARCATORI ITALIANI DEL DERBY

    Un tempo gli attaccanti italiani dominavano il Derby per un semplice motivo: il numero di stranieri era limitato.

    Per questo nella classifica dei migliori marcatori di Inter-Milan e Milan-Inter, gli attaccanti italiani presenti hanno giocato tutti nello scorso secolo, o quasi.

    Alle spalle del numero uno, Shevchenko, c'è Giuseppe Meazza con 13 goal (Sheva è in vetta a 14), mentre Enrico Candiani (ha giocato e segnato per entrambe le squadre negli anni '40) è quinto a dieci.

    Nella top ten anche Benito Lorenzi con gli otto goal in maglia Inter, e altri due nerazzurri, ovvero Boninsegna e Altobelli a quota 7.

  • POCHI ITALIANI IN GENERALE

    Il caso degli attaccanti è eclatante, ma sono oramai pochi i giocatori italiani presenti nelle rose di Inter e Milan. Curiosamente difensori e centrocampisti italiani delle due squadre hanno trovato più goal nelle ultime stagioni.

    Il 22 settembre 2024, quando il Milan ha vinto 2-1, hanno segnato Gabbia da una parte e Dimarco dall'altra (oltre a Pulisic). Sempre nel 2024 ha trovato il goal Acerbi, mentre nel 2023 è stata la volta di Frattesi.

    Dimarco ha trovato la rete anche nel 2023, risultando il miglior marcatore italiano nel Derby dell'ultimo decennio (!), considerando come nessun connazionale abbia trovato la rete dal 2017 e dalla già citata rete di Cutrone nella stracittadina di Coppa Italia.

