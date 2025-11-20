Inter-Milan, chi sostituisce Dumfries? Tre alternative per la fascia destra nel Derby

A pochi giorni dal Derby tra Inter e Milan, di scena domenica sera a San Siro, Denzel Dumfries è ancora alle prese con un problema alla caviglia accusato durante il periodo con l'Olanda. A causa dell'infortunio, l'esterno non ha disputato la partita contro la Polonia tornando a Milano. Ma secondo le informazioni in possesso di 'Sky Sport', il rientro anticipato non è stato utile per recuperare: l'olandese infatti non ci sarà nel derby contro il Milan.
Dumfries ha giocato titolare la maggior parte delle gare stagionali dell'Inter, subentrando contro Cagliari e Verona. In generale, però, non ha saltato nemmeno una delle 17 sfide tra Serie A e Champions League, con tre goal segnati a Udinese, Ajax e Union Saint-Gilloise. Assenza importante per Chivu, visto che l'olandese è uno dei pilastri dell'undici di Chivu, sempre sulla fascia destra a inserirsi, spingere e difendere.
Su chi punterà il tecnico nerazzurro per sostituirlo? Sono tre le alternative per sostituire Dumfries sulla fascia destra del 3-5-2 nerazzurro a San Siro.