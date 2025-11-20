Inter-Milan, chi sostituisce Dumfries? Tre alternative per la fascia destra nel Derby

Da quando l'Inter non gioca senza Dumfries? Detto che l'olandese non ha saltato nemmeno una partita del team nerazzurro fin qui, per trovare un match senza di lui bisogna tornare indietro alla passata stagione e in particolare al periodo primaverile/estivo.

Dumfries ha saltato le partite del Mondiale per Club, con un pareggio e un successo dell'Inter contro Monterrey e Urawa, mentre nel periodo primaverile di Serie è stato costretto al forfait per alcune gare i cui i nerazzurri hanno ottenuto due successi, al pari di una sconfitta e un pareggio.

Inoltre, Dumfries è rimasto fuori anche per le semifinali di Coppa Italia contro il Milan, in cui l'Inter ha perso 3-0 e pareggiato 1-1.