Dumfries Inter MilanGOAL
Francesco Schirru

Inter-Milan, chi sostituisce Dumfries? Tre alternative per la fascia destra nel Derby

Dumfries salterà per infortunio il Derby di domenica, Chivu tra Carlos Augusto e Luis Henrique. Anche Darmian, intanto, potrebbe rimanere ai box.

A pochi giorni dal Derby tra Inter e Milan, di scena domenica sera a San Siro, Denzel Dumfries è ancora alle prese con un problema alla caviglia accusato durante il periodo con l'Olanda. A causa dell'infortunio, l'esterno non ha disputato la partita contro la Polonia tornando a Milano. Ma secondo le informazioni in possesso di 'Sky Sport', il rientro anticipato non è stato utile per recuperare: l'olandese infatti non ci sarà nel derby contro il Milan. 

Dumfries ha giocato titolare la maggior parte delle gare stagionali dell'Inter, subentrando contro Cagliari e Verona. In generale, però, non ha saltato nemmeno una delle 17 sfide tra Serie A e Champions League, con tre goal segnati a Udinese, Ajax e Union Saint-Gilloise. Assenza importante per Chivu, visto che l'olandese è uno dei pilastri dell'undici di Chivu, sempre sulla fascia destra a inserirsi, spingere e difendere.

Su chi punterà il tecnico nerazzurro per sostituirlo? Sono tre le alternative per sostituire Dumfries sulla fascia destra del 3-5-2 nerazzurro a San Siro.

  • CARLOS AUGUSTO SULLA DESTRA

    Carlos Augusto è uno dei giocatori più duttili della Serie A, i tifosi hanno imparato a conoscerlo negli ultimi anni. Il favorito per sostituire Dumfries è proprio l'esterno brasiliano, che nel corso dell'ultima gara contro la Lazio è stato schierato da Chivu proprio sulla corsia esterna destra.

    L'esterno ha giocato sulla destra anche nella parte finale della gara contro la Fiorentina, ma la maggio parte delle sfide stagionali sono state disputate al centro della difesa e soprattutto da esterno sinistro al posto di Dimarco.

    In carriera ha giocato pochissimo da esterno destro (in difesa o a centrocampo), ma Carlos Augusto ha sempre dimostrato di sapersi adattare in caso di necessità.

  • NUOVA CHANCE PER LUIS HENRIQUE?

    Qualora Carlos Augusto dovesse essere chiamato a sostituire Dumfries, si tratterebbe di una nuova bocciatura per Luis Henrique. Arrivato per rappresentare l'alternativa a Dumfries, il 23enne brasiliano ha giocato pochissimo, anche quando l'olandese è stato sostituito.

    Basti pensare che Luis Henrique è rimasto in panchina per sette partite senza giocare nemmeno un minuto. Con Dumfries fuori causa, però, il brasiliano potrebbe essere scelto per la corsia destra ed avere così la sua grande opportunità di mettersi in mostra.

    224 i minuti totali tra Serie A e Champions League per Luis Henrique, schierato titolare da Chivu in occasione delle partite contro Cagliari e Verona.

    Vederlo titolare nel Derby dopo le poche chances dal 1', però, appare difficile.

  • ANCHE DARMIAN OUT

    L'esperienza di Darmian avrebbe fatto comodo a Chivu, ma il calciatore nerazzurro non recupererà per la gara contro i rossoneri.

    Darmian è uno dei giocatori più esperti dell'Inter, sa come essere decisivo nei big match e potrebbe rappresentare l'arma nascosta per superare il suo ex Milan.

    Trentasei anni il prossimo dicembre, Darmian ha giocato pochissimo in questi primi tre mesi di 2025/2026: il totale dei minuti è infatti di 27, anche considerando l'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori nell'ultimo mese. E dal quale non ha ancora recuperato. La speranza è quella di essere tra i convocati per il match di Champions contro l'Atletico Madrid.

  • L'INTER SENZA DUMFRIES

    Da quando l'Inter non gioca senza Dumfries? Detto che l'olandese non ha saltato nemmeno una partita del team nerazzurro fin qui, per trovare un match senza di lui bisogna tornare indietro alla passata stagione e in particolare al periodo primaverile/estivo.

    Dumfries ha saltato le partite del Mondiale per Club, con un pareggio e un successo dell'Inter contro Monterrey e Urawa, mentre nel periodo primaverile di Serie è stato costretto al forfait per alcune gare i cui i nerazzurri hanno ottenuto due successi, al pari di una sconfitta e un pareggio.

    Inoltre, Dumfries è rimasto fuori anche per le semifinali di Coppa Italia contro il Milan, in cui l'Inter ha perso 3-0 e pareggiato 1-1.

  • LA PROBABILE INTER NEL DERBY

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. 

