Lionel Messi Barcelona Inter Miami 2025Getty Images Sport
Nino Caracciolo

Inter Miami-Vancouver Whitecaps dove vederla: Sky, NOW, Apple TV o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter Miami-Vancouver Whitecaps avversarie nella finale playoff di MLS: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

L’Inter Miami di Leao Messi e di tanti ex Barcellona, sfida i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller nella finale playoff di MLS.

Entrambe le squadre non hanno mai vinto la MLS Cup: un successo significherebbe entrare di diritto nella storia del calcio americano.

L’Inter Miami ha vinto la Eastern Conference, mentre i canadesi hanno trionfato nella Western Conference: adesso l’atto finale, in un match tutto da vivere.

Tutte le info su Inter Miami-Vancouver Whitecaps: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • INTER MIAMI-VANCOUVER WHITECAPS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Inter Miami-Vancouver Whitecaps
    • Data: sabato 6 dicembre 2025
    • Orario: 20:30
    • Canale TV: Apple TV
    • Streaming: Apple TV
  • PROBABILI FORMAZIONI INTER MIAMI-VANCOUVER WHITECAPS

    INTER MIAMI (4-3-3): Rios Novo, Weigandt, Falcon, Allen, Jordi Alba; De Paul, Busquets, Rodriguez; Allende, Messi, Silvetti. Allenatore: Mascherano.

    VANCOUVER WHITECAPS (4-2-3-1): Takaoka; Ocampo, Laborda, Priso, Johnson; Berhalter, Cubas; Sabbi, T. Muller, Ahmed; White. All.: J. Sorensen.

  • ORARIO INTER MIAMI-VANCOUVER WHITECAPS

    La finale della MLS Cup che vedrà sfidarsi Inter Miami e Vancouver Whitecaps, si gioca sabato 6 dicembre 2025 al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in  Florida.Il  fischio d’inizio del match è previsto alle ore 20:30.

  • DOVE VEDERE INTER MIAMI-VANCOUVER WHITECAPS IN TV

    La finale playoff di MLS tra Inter Miami e Vancouver Whitecaps sarà visibile in diretta esclusiva in Italia su Apple TV, tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su smartphone, tablet o device supportati.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • INTER MIAMI-VANCOUVER WHITECAPS IN DIRETTA STREAMING

    Sarà possibile seguire Inter Miami-Vancouver Whitecaps anche in diretta streaming: per farlo sarà necessario scaricare l'app di Apple TV su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di Apple TV tramite computer o notebook e selezionare la finestra specifica dell’evento.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile inoltre seguire Inter Miami-Vancouver Whitecaps anche su GOAL grazie alla nostra diretta testuale con tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e i momenti salienti dell’incontro valido per la finale di MLS Cup.

