Inter Miami-Vancouver Whitecaps dove vederla: Sky, NOW, Apple TV o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Inter Miami di Leao Messi e di tanti ex Barcellona, sfida i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller nella finale playoff di MLS.
Entrambe le squadre non hanno mai vinto la MLS Cup: un successo significherebbe entrare di diritto nella storia del calcio americano.
L’Inter Miami ha vinto la Eastern Conference, mentre i canadesi hanno trionfato nella Western Conference: adesso l’atto finale, in un match tutto da vivere.
Tutte le info su Inter Miami-Vancouver Whitecaps: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.