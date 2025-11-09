Pubblicità
bonny inter lazioGetty Images
Gabriele Conflitti

Inter-Lazio 2-0, pagelle e tabellino: nerazzurri in vetta grazie a Lautaro e Bonny

I nerazzurri battono agevolmente la squadra di Sarri e volano in testa alla classifica dopo 11 giornate di campionato.

L'Inter si approccia alla terza sosta per le nazionali in vetta alla classifica. I nerazzurri battono anche la Lazio a San Siro e salgono a quota 24 punti, a pari merito con la Roma ma avanti grazie agli scontri diretti.

Gara subito in discesa per la squadra di Chivu, che passa in vantaggio dopo appena 3 minuti di gioco grazie a un gran goal di Lautaro Martinez, per poi limitarsi a gestire per tutta la prima frazione.

Nella ripresa il goal di Bonny sancisce il dominio nerazzurro, che potrebbe essere anche più rotondo se solo il VAR non annullase il terzo goal siglato da Zielinski per un tocco di mano di Dimarco sullo sviluppo dell'azione.

Al triplice fischio l'Inter si aggiudica l'ottava vittoria in undici gare di campionato e approfitta del turno favorevole per staccare Milan e Napoli e appaiarsi in vetta con la squadra di Gian Piero Gasperini.

  • PAGELLE INTER

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6.5, Acerbi 6.5, Bastoni 7; Dumfries 6 (56' Carlos Augusto 6), Barella 6.5, Calhanoglu 6.5 (81' Frattesi sv), (81', Sucic 6 (56' Zielinski 6.5), Dimarco 6.5; Bonny 7, Lautaro 7.5 (71' Thuram 6)

  • PAGELLE LAZIO

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5 (69' Pellegrini 5.5), Gila 5.5, Romagnoli 5.5 (Provstgaard sv), Marusic 5; Guendouzi 5, Cataldi 6 (65' Vecino 5), Basic 5; Isaksen 5.5 (65' Noslin 5.5), Dia 5 (65' Pedro 5.5), Zaccagni 5

  • TABELLINO INTER-LAZIO

    Marcatori: 3' Lautaro, 61' Bonny

    Arbitro: Manganiello

    Ammoniti: Akanji (I), Sucic (I), Dumfries (I), Zaccagni (L)

