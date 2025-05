Raphinha eguaglia Cristiano Ronaldo, è storia: chiude con il massimo record in Champions

Raphinha ha eguagliato il record di Cristiano Ronaldo in Champions League con il momentaneo 2-3 del Barcellona a San Siro.

Acerbi ha annullato l'incredibile rimonta del Barcellona, permettendo all'Inter di giocare i supplementari e giocare la finalissima in virtù del goal di Frattesi.

Tra i più delusi c'è sicuramente Raphinha, autore del 3-2 che sembrava aver spalancato le porte alla finalissima, come ciliegina dell'enorme annata giocata dal brasiliano con la maglia del Barcellona.

Unica soddisfazione per Rapinha, oltre al goal, l'aver agganciato Cristiano Ronaldo nella somma di goal e assist in una singola annata di Champions League. Una stagione a sorpresa da record, ma non abbastanza per vincere il trofeo europeo.