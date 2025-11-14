Insigne pronto a tornare campo, l'agente annuncia: "Ci siamo quasi". La situazione con la Lazio

Ma alla fine quando tornerà in campo Lorenzo Insigne? La domanda circola negli ambienti della Serie A ormai dalla scorsa estate, ovvero da quando il campione d'Europa 2021 con l'Italia ha lasciato Toronto.
Diversi mesi se ne sono andati, ma Insigne è ancora senza squadra. Anche se forse ancora per poco, come rivelato dal suo agente Andrea D'Amico.
Il procuratore è intervenuto su Kiss Kiss Napoli nelle ultime ore, dando qualche indizio importante sul futuro del proprio assistito. E rivelando che, finalmente, il suo status di svincolato potrebbe essere davvero prossimo alla conclusione.