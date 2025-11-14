Insigne pronto a tornare campo, l'agente annuncia: "Ci siamo quasi". La situazione con la Lazio

L'apprezzamento della Lazio per Insigne, naturalmente, non stupisce: deriva in particolare da quel Maurizio Sarri che oggi siede sulla panchina biancoceleste, ma che fino a pochi anni fa fondava anche su Lorenzo il proprio calcio champagne al Napoli.

"La Lazio ha il blocco del mercato, quindi è inutile fasciarsi la testa - diceva lo stesso Insigne a luglio, all'indomani dell'addio a Toronto - Sono dinamiche sulle quali non spetta ovviamente a me decidere. Però per me tornare a lavorare con Sarri sarebbe un piacere e un onore. La situazione al momento è complicata come sanno tutti, vedremo.

Parlo così perché io apprezzo il mister come persona e come allenatore. Sono stato bene con lui. E nella vita bisogna sempre sedersi a tavolino prima di decidere. La scelta migliore solamente in questo modo la puoi fare".