insigne torontoGetty Images
Stefano Silvestri

Insigne pronto a tornare campo, l'agente annuncia: "Ci siamo quasi". La situazione con la Lazio

Andrea D'Amico rivela che Lorenzo Insigne potrebbe presto trovare una nuova squadra: "Ma non do bombe". Sulla Lazio: "Una cosa a cui lavoriamo da tempo".

Ma alla fine quando tornerà in campo Lorenzo Insigne? La domanda circola negli ambienti della Serie A ormai dalla scorsa estate, ovvero da quando il campione d'Europa 2021 con l'Italia ha lasciato Toronto.

Diversi mesi se ne sono andati, ma Insigne è ancora senza squadra. Anche se forse ancora per poco, come rivelato dal suo agente Andrea D'Amico.

Il procuratore è intervenuto su Kiss Kiss Napoli nelle ultime ore, dando qualche indizio importante sul futuro del proprio assistito. E rivelando che, finalmente, il suo status di svincolato potrebbe essere davvero prossimo alla conclusione.

  • "CI SIAMO QUASI"

    Quando l'argomento si è spostato su Insigne, D'Amico non si è fatto troppi problemi nel rivelare come qualcosa si stia effettivamente muovendo in maniera molto concreta:

    "Ci siamo quasi, però non ti do bombe", ha detto, senza dunque rivelare la squadra in cui potrebbe andare a giocare l'ex capitano del Napoli.

  • LA SITUAZIONE CON LA LAZIO

    Facile, in ogni caso, pensare a un possibile approdo alla Lazio. Di questo si era parlato anche in estate, del resto, senza che si arrivasse ad alcunché di concreto a causa del blocco al mercato biancoceleste.

    "Insigne per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato - ha confermato D'Amico - Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo". 

    E poi: "Bisogna avere rispetto per le squadre. Se si dicono cose di mercato prima poi è facile che saltino".

  • "MERITA DI GIOCARE AD ALTI LIVELLI"

    D'Amico ha concluso auspicando un rientro nel calcio di Insigne dalla porta principale. Dunque in una squadra che possa lottare quantomeno per un posto in Europa, come appunto la Lazio.

    "Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per ottimizzare per valorizzare i giocatori che hai in rosa”.

  • INSIGNE E SARRI

    L'apprezzamento della Lazio per Insigne, naturalmente, non stupisce: deriva in particolare da quel Maurizio Sarri che oggi siede sulla panchina biancoceleste, ma che fino a pochi anni fa fondava anche su Lorenzo il proprio calcio champagne al Napoli.

    "La Lazio ha il blocco del mercato, quindi è inutile fasciarsi la testa - diceva lo stesso Insigne a luglio, all'indomani dell'addio a Toronto - Sono dinamiche sulle quali non spetta ovviamente a me decidere. Però per me tornare a lavorare con Sarri sarebbe un piacere e un onore. La situazione al momento è complicata come sanno tutti, vedremo.

    Parlo così perché io apprezzo il mister come persona e come allenatore. Sono stato bene con lui. E nella vita bisogna sempre sedersi a tavolino prima di decidere. La scelta migliore solamente in questo modo la puoi fare".

