Da Bellingham al ritorno di Alexander-Arnold: 6 domande sull'Inghilterra in vista dei Mondiali 2026

L'Inghilterra ha avuto campagne di qualificazione promettenti nei tornei precedenti, ma mai prima d'ora aveva vinto tutte le partite prima di un Mondiale o ne aveva concluso uno senza subire goal. Il percorso verso la competizione della prossima estate è stato relativamente semplice, ma la squadra ha preso il proprio compito molto sul serio, sviluppando una spietata determinazione che le ha permesso di battere l'Albania per 2-0 nella partita finale con due goal negli ultimi 15 minuti.

"È il miglior risultato che abbiamo mai ottenuto", ha dichiarato il capitano Harry Kane, che si è qualificato per sei tornei importanti con l'Inghilterra. "Affronteremo il torneo come una delle favorite e dobbiamo accettarlo, è stato così negli ultimi tornei e questo fa parte del gioco. Abbiamo lavorato sodo, abbiamo avuto un ottimo anno insieme al nuovo allenatore e ora puntiamo al 2026".

L'Inghilterra ha molti motivi per essere entusiasta del prossimo anno, in cui punterà a porre fine a un digiuno di trofei importanti durato 60 anni con il primo trionfo dalla Coppa del Mondo del 1966 in casa. L'Inghilterra è sempre stata ottimista prima dei tornei e, mentre altre nazioni potrebbero considerare questo ottimismo come arroganza, l'entusiasmo è ora giustificato e dovrà essere preso molto sul serio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Ma nonostante abbia supervisionato una campagna perfetta, Tuchel ha ancora alcune questioni da risolvere prima del torneo di giugno. Ecco quindi le grandi domande a cui l'allenatore dovrà rispondere nei prossimi sette mesi...