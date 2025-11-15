Pubblicità
Vlahovic SerbiaGetty
Infortunio per Vlahovic con la Serbia: cosa si è fatto l'attaccante della Juventus e le sue condizioni

L’attaccante bianconero ha accusato un problema muscolare nell’ultimo match contro l’Inghilterra: ecco quali sono le sue condizioni in vista della trasferta di Firenze contro la Fiorentina.

Non è stata la migliore delle settimane per Dusan Vlahovic che, dopo la sconfitta della sua Serbia contro l’Inghilterra, ha dovuto fare i conti anche con l’aritmetica certezza di non poter partecipare al prossimo Mondiale.

Ma non è tutto. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Juventus - pur avendo giocato l’intera partita contro gli inglesi - ha accusato un problema fisico al termine del match.

Al momento resterà in ritiro con la Nazionale, ma non è escluso un rientro anticipato a Torino: resta quindi da valutare la sua presenza in vista della trasferta al Franchi contro la Fiorentina.

  • COSA SI È FATTO VLAHOVIC?

    Al termine della sfida tra la Serbia e l’Inghilterra, Dusan Vlahovic ha accusato un problema muscolare.

    Il numero 9 della Juventus si è quindi sottoposto agli esami di controllo con la Nazionale, che hanno escluso lesioni e evidenziato un semplice affaticamento agli adduttori.

  • QUANTO STARÀ FUORI L'ATTACCANTE DELLA JUVENTUS?

    Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Vlahovic sarà costretto a restare a riposo per qualche giorno.

    Almeno per il momento il centravanti bianconero rimarrà in ritiro con la Nazionale, ma non è escluso che nei prossimi giorni possa rientrare anticipatamente a Torino per sottoporsi ad ulteriori accertamenti.

  • CI SARÀ CONTRO LA FIORENTINA?

    Vlahovic salterà sicuramente l’ultimo match con la Serbia e resta in dubbio per la sfida contro la Fiorentina.

    Al suo rientro a Torino, lo staff bianconero monitorerà quotidianamente le sue condizioni e valuterà il da farsi in vista della trasferta di Firenze.

