Infortunio per Vlahovic con la Serbia: cosa si è fatto l'attaccante della Juventus e le sue condizioni

Non è stata la migliore delle settimane per Dusan Vlahovic che, dopo la sconfitta della sua Serbia contro l’Inghilterra, ha dovuto fare i conti anche con l’aritmetica certezza di non poter partecipare al prossimo Mondiale.

Ma non è tutto. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Juventus - pur avendo giocato l’intera partita contro gli inglesi - ha accusato un problema fisico al termine del match.

Al momento resterà in ritiro con la Nazionale, ma non è escluso un rientro anticipato a Torino: resta quindi da valutare la sua presenza in vista della trasferta al Franchi contro la Fiorentina.