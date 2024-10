Infortunio Sebastiano Esposito, c'è lesione muscolare: quando torna, il rientro e i tempi di recupero

L'attaccante dell'Empoli, già assente domenica a Parma, dovrà rimanere ai box per altre partite: lo ha comunicato il club toscano.

L'infortunio rimediato da Sebastiano Esposito è più serio del previsto. E terrà l'attaccante dell'Empoli lontano dai campi non soltanto per una partita, come si era ipotizzato nei giorni scorsi.

Gli esami effettuati da Esposito per comprendere la reale entità del problema muscolare che domenica scorsa lo ha costretto a saltare la trasferta di Parma hanno dato un esito poco felice per l'Empoli: si tratta di lesione.

Uno stop fastidioso e non banale che costringerà il tecnico Roberto D'Aversa a trovare alternative al proprio gioiello offensivo, proprio come al Tardini.