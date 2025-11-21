Infortunio Scalvini: cosa si è fatto e quando torna il difensore dell'Atalanta

Gli esami a cui si è sottoposto Giorgio Scalvini hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore destro.

In questa stagione è già stato vittima di uno stop in quella delicata parte del corpo: a settembre era andato incontro a una lesione che lo aveva tenuto ai box per quasi un mese.

Pochi giorni più tardi, il classe 2003 si era fermato ancora a causa di una lesione al bicipite femorale: contro il Sassuolo era tornato tra i convocati, rimanendo comunque seduto in panchina.