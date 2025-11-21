Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Infortunio Scalvini: cosa si è fatto e quando torna il difensore dell'Atalanta

Nuovo infortunio per Giorgio Scalvini: condizioni e tempi di recupero del difensore classe 2003 dell'Atalanta.

Subito problemi per Raffaele Palladino: il nuovo tecnico dell'Atalanta deve fare i conti con l'infortunio rimediato da Giorgio Scalvini.

Terzo stop stagionale per il difensore che ha già saltato nove partite a causa dei guai fisici: ora quest'altro incidente di percorso.

Ma cosa si è fatto Scalvini? E quando potrà tornare in campo con la maglia della 'Dea'?

: praticamente scontata l'assenza in Napoli-Atalanta, prima uscita del nuovo tecnico Raffaele Palladino sulla panchina della 'Dea'.

A breve il servizio completo.

  • INFORTUNIO SCALVINI

    Gli esami a cui si è sottoposto Giorgio Scalvini hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore destro.

    In questa stagione è già stato vittima di uno stop in quella delicata parte del corpo: a settembre era andato incontro a una lesione che lo aveva tenuto ai box per quasi un mese.

    Pochi giorni più tardi, il classe 2003 si era fermato ancora a causa di una lesione al bicipite femorale: contro il Sassuolo era tornato tra i convocati, rimanendo comunque seduto in panchina.

  • QUANDO TORNA SCALVINI

    Le condizioni di Scalvini verranno monitorate giorno dopo giorno, anche se appare scontato un periodo d'assenza di almeno una settimana.

    Il ritorno tra i convocati potrebbe avvenire in occasione di Atalanta-Fiorentina del 30 novembre, match che riporta alla mente il brutto ricordo della rottura del crociato, rimediato il 2 giugno 2024.

  • QUANTE PARTITE SALTA SCALVINI

    Scalvini darà sicuramente forfait per la sfida in programma sabato sera al 'Maradona' contro il Napoli, prima uscita di Palladino sulla panchina della formazione bergamasca.

    Assenza quasi scontata anche per la gara della League Phase di Champions League che vedrà la 'Dea' fare visita ai tedeschi dell'Eintracht mercoledì.

