Stefano Silvestri

Infortunio Rowe in Bologna-Napoli: le condizioni dell'ex Marsiglia, quando torna e i tempi di recupero

L'esterno offensivo di Italiano era stato schierato dal primo minuto contro il Napoli, ma la sua partita è durata appena un tempo: come sta e quando può tornare in campo.

Non solo Lukasz Skorupski: nel match vinto per 2-0 contro il Napoli, il Bologna ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio rimediato da Jonathan Rowe.

L'esterno offensivo ex Marsiglia è partito dall'inizio contro i partenopei, venendo schierato largo a sinistra nel trio di trequartisti alle spalle del centravanti Dallinga, ma non è riuscito a completare la partita. Gara che, al contrario, è durata appena un tempo.

Ma come sta Rowe? E quando potrebbe tornare in campo? L'esito degli esami e le sue condizioni.

  • L'INFORTUNIO DI ROWE

    Rowe ha avvertito un problema di tipo muscolarealla coscia destra sul finire del primo tempo di Bologna-Napoli. Proprio come era accaduto diversi minuti prima al compagno di squadra Skorupski.

    L'ex Marsiglia è rimasto in campo fino all'intervallo, poi è stato tenuto negli spogliatoi: al suo posto è entrato Niccolò Cambiaghi, poi autore dell'assist per Dallinga che ha portato al momentaneo 1-0 bolognese.

  • IL COMUNICATO DEL BOLOGNA

    "Gli esami cui è stato sottoposto Jonathan Rowe hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro: tempi di recupero di circa 3 settimane."

  • QUANDO TORNA ROWE

    Come comunicato ufficialmente dal Bologna, l’infortunio rimediato da Rowe lo terrà fermo ai box per almeno tre settimane.

    L’esterno inglese punta dunque a rientrare in campo all’inizio di dicembre, quando i rossoblù affronteranno un vero e proprio tour de force con tre partite in una sola settimana.

    Si partirà lunedì 1 dicembre al Dall’Ara contro la Cremonese in campionato, poi ancora in casa, tre giorni dopo, contro il Parma in Coppa Italia, per chiudere la settimana con la trasferta all’Olimpico contro la Lazio.

  • QUANTE PARTITE SALTA ROWE

    NON CI SARÀ IN...

    • Udinese-Bologna (Serie A) - 22 novembre
    • Bologna-Salisburgo (Europa League) - 27 novembre

    IN DUBBIO PER...

    • Bologna-Cremonese (Serie A) - 1 dicembre
    • Bologna-Parma (Coppa Italia) - 4 dicembre
    • Lazio-Bologna (Serie A) - 7 dicembre
