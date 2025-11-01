Pubblicità
Michael Baldoin

Infortunio per Gilmour in Napoli-Como: cosa si è fatto il centrocampista scozzese e le sue condizioni

Il centrocampista azzurro è rimasto a terra per un problema fisico e ha chiesto il cambio: Conte è stato costretto a spendere un cambio nel primo tempo contro il Como.

Pessime notizie per il Napoli e per Antonio Conte: nella sfida contro il Como, Billy Gilmour è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.

Un altro stop che si aggiunge alla lunga lista di problemi fisici in questo complicato avvio di stagione, durante il quale gli azzurri hanno dovuto fare i conti con numerosi infortuni, molti dei quali di natura muscolare.

Al suo posto non è entrato Stanislav Lobotka, regista designato, ma Eljif Elmas, adattato eccezionalmente davanti alla difesa.

  • COS'È SUCCESSO?

    Al 36° minuto del primo tempo, Gilmour è rimasto a terra al centro del campo, richiamando subito l’intervento dello staff medico.

    Dopo un rapido controllo, il centrocampista scozzese ha fatto capire di non poter proseguire e ha chiesto la sostituzione.

    Conte è stato dunque costretto a spendere subito una sostituzione, inserendo Elmas al suo posto nel ruolo di regista.

  • COSA SI È FATTO GILMOUR?

    Gilmour ha accusato un problema muscolare all'adduttore della gamba destra. Il centrocampista scozzese ha fatto gesto allo staff di essersi stirato ed è uscito zoppicando dal campo.

    La prima diagnosi divulgata dal Napoli, in attesa che nei prossimi giorni l'ex giocatore del Brighton effetti gli esami del caso, parla di affaticamento muscolare.

  • ELMAS E NON LOBOTKA AL SUO POSTO: IL MOTIVO DELLA SCELTA DI CONTE

    La prima scelta per sostituire Gilmour sembrava essere Lobotka, considerato il suo naturale sostituto in mezzo al campo.

    Tuttavia, dopo un breve confronto con Conte, lo slovacco è tornato a sedersi in panchina, probabilmente non ancora al meglio della condizione.

    L’allenatore azzurro ha così deciso di puntare su Elmas, schierandolo in via eccezionale nel ruolo di regista davanti alla difesa.

    Lobotka è comunque entrato in campo nei minuti finali, precisamente all'87', al posto di Politano.

