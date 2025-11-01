Infortunio per Gilmour in Napoli-Como: cosa si è fatto il centrocampista scozzese e le sue condizioni

Pessime notizie per il Napoli e per Antonio Conte: nella sfida contro il Como, Billy Gilmour è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.
Un altro stop che si aggiunge alla lunga lista di problemi fisici in questo complicato avvio di stagione, durante il quale gli azzurri hanno dovuto fare i conti con numerosi infortuni, molti dei quali di natura muscolare.
Al suo posto non è entrato Stanislav Lobotka, regista designato, ma Eljif Elmas, adattato eccezionalmente davanti alla difesa.