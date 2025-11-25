Pubblicità
Pubblicità
Miguel Gutierrez NapoliGetty Images
Francesco Schirru

Napoli-Qarabag, Gutierrez k.o: dentro Olivera, l'esterno potrebbe saltare anche la Roma

A poche ore dalla gara del Maradona, Gutierrez si è infortunato alla caviglia e dovrà saltare sia il Qarabag, sia molto probabilmente la Roma in campionato.

Pubblicità

Miguel Gutierrez si aggiunge alla lista degli indisponibili. A poche ore dalla partita tra Napoli e Qarabag di scena al Maradona per il quinto turno di Champions League, l'esterno spagnolo ha rimediato un problema alla caviglia che lo porterà ad essere assente. L'infortunio in allenamento, inoltre, dovrebbe tener fuori il giocatore anche in Serie A e in particolare per l'importantissima sfida d'alta classifica contro la Roma.

Al posto di Gutierrez ci sarà dunque Olivera, scelto da Conte per sfidare il Qarabag. Per quanto riguarda il match contro la Roma dovrebbe essere operata la stessa scelta, nonostante nel 13esimo turno potrebbe rivedersi tra i convocati Spinazzola. 

Oltre a Gutierrez e al già citato Spinazzola, non sono presenti al Maradona per giocare contro il Qarabag i vari Lukaku, Anguissa, De Bruyne, Meret e Gilmour, ovvero giocatori fondamentali per Conte.

  • LA STAGIONE DI GUTIERREZ

    Riserva del Napoli, ha giocato titolare solo alcune partite, tra cui quelle di Champions League contro Sporting ed Eintracht.

    Quella del Maradona contro il Qarabag sarebbe dovuta essere una sfida importante per Gutierrez, che sfortunatamente non ci sarà. 

    A seconda di come evolverà l'infortunio, il giocatore spagnolo potrebbe rivedersi in campo solamente, come sembra, per la partita di Coppa Italia contro il Cagliari prevista il 3 dicembre al Maradona.

    • Pubblicità

  • LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-QARABAG

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang, Neres; Hojlund. All. Conte.

    QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov

  • Pubblicità
    Pubblicità