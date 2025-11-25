Napoli-Qarabag, Gutierrez k.o: dentro Olivera, l'esterno potrebbe saltare anche la Roma

Miguel Gutierrez si aggiunge alla lista degli indisponibili. A poche ore dalla partita tra Napoli e Qarabag di scena al Maradona per il quinto turno di Champions League, l'esterno spagnolo ha rimediato un problema alla caviglia che lo porterà ad essere assente. L'infortunio in allenamento, inoltre, dovrebbe tener fuori il giocatore anche in Serie A e in particolare per l'importantissima sfida d'alta classifica contro la Roma.

Al posto di Gutierrez ci sarà dunque Olivera, scelto da Conte per sfidare il Qarabag. Per quanto riguarda il match contro la Roma dovrebbe essere operata la stessa scelta, nonostante nel 13esimo turno potrebbe rivedersi tra i convocati Spinazzola.

Oltre a Gutierrez e al già citato Spinazzola, non sono presenti al Maradona per giocare contro il Qarabag i vari Lukaku, Anguissa, De Bruyne, Meret e Gilmour, ovvero giocatori fondamentali per Conte.